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صحة

فوائد الكاكاو وأثره على الصحة: هل تناوله يوميًا آمن؟

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:00
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يُعرف الكاكاو بفوائده الصحية التي اعتمدتها العديد من الثقافات عبر العصور، ومع انتشاره كمكون أساسي في المشروبات والوجبات اليومية، يثار التساؤل حول تأثير تناوله بانتظام، خاصة عند إضافة ملعقة صغيرة من مسحوقه إلى النظام الغذائي يوميًا.  
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ووفقًا لتقرير نشره موقع إنديان إكسبرس، فإن هذه العادة قد تعود بفوائد صحية عديدة، لكن يجب الالتزام بكميات معتدلة. وتؤكد مينو بالاجي، كبيرة أخصائيي التغذية في شركة براغماتيك نيوترشن، أن استهلاك 5 غرامات من مسحوق الكاكاو يوميًا يعد آمنًا لمعظم الأشخاص.  

من جهتها، توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعدم تجاوز 2.5 غرام يوميًا من مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو، والتي يُنصح بإضافتها إلى العصائر أو تناولها كمشروب دافئ لتعزيز الفوائد الصحية.  

ويتميز الكاكاو بغناه بمضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب عبر خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL). كما أظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة فيه قد تدعم وظائف الدماغ وتساعد في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.  

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار جانبية، مثل الأرق وزيادة معدل ضربات القلب بسبب احتوائه على الثيوبرومين. كما يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي أو ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وينصح الأطباء من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يتناولون أدوية خاصة بالحذر عند استهلاك الكاكاو، لتجنب أي تفاعلات محتملة. (ارم نيوز)
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