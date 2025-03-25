دراسة تكشف.. قياس محيط الخصر أهم من الوزن للتنبؤ بالسرطان

كشفت دراسة سويدية أن قياس محيط الخصر قد يكون أكثر دقة من مؤشر كتلة (BMI) في تقييم خطر الإصابة بالسرطان، خاصة لدى الرجال.

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وحللت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لوند، بيانات صحية لـ339190 شخصا تم تتبعهم لمدة تصل إلى 38 عاما.

ووجدت النتائج أن كل بـ11 سم في محيط خصر الرجال ارتبطت بارتفاع خطر السرطان بنسبة 25%. بينما أدت 3.7 نقاط في مؤشر كتلة إلى الخطر بنسبة 19% فقط.



وظهرت النتائج أقل وضوحا لدى النساء، حيث ارتبطت الزيادة بـ 12 سم في الخصر أو 4.3 نقاط في مؤشر كتلة بزيادة الخطر 13%.



ويشرح الباحثون أن السبب يعود لطبيعة توزع الدهون في . فمؤشر كتلة لا يميز بين الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية الخطيرة التي تتراكم حول . وتجدر الإشارة إلى أن الرجال عادة ما يخزنون الدهون في منطقة البطن، ما من خطر إصابتهم بالأمراض المرتبطة بالسمنة. (روسيا اليوم)