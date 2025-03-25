Advertisement

صحة

دراسة تكشف.. قياس محيط الخصر أهم من الوزن للتنبؤ بالسرطان

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1338311-638785089160426831.png
Doc-P-1338311-638785089160426831.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة سويدية أن قياس محيط الخصر قد يكون أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم (BMI) في تقييم خطر الإصابة بالسرطان، خاصة لدى الرجال.
Advertisement
 
وحللت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لوند، بيانات صحية لـ339190 شخصا تم تتبعهم لمدة تصل إلى 38 عاما.
 
ووجدت النتائج أن كل زيادة بـ11 سم في محيط خصر الرجال ارتبطت بارتفاع خطر السرطان بنسبة 25%. بينما أدت زيادة 3.7 نقاط في مؤشر كتلة الجسم إلى زيادة الخطر بنسبة 19% فقط.

وظهرت النتائج أقل وضوحا لدى النساء، حيث ارتبطت الزيادة بـ 12 سم في الخصر أو 4.3 نقاط في مؤشر كتلة الجسم بزيادة الخطر 13%.

ويشرح الباحثون أن السبب يعود لطبيعة توزع الدهون في الجسم. فمؤشر كتلة الجسم لا يميز بين الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية الخطيرة التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن الرجال عادة ما يخزنون الدهون في منطقة البطن، ما يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض المرتبطة بالسمنة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن
lebanon 24
25/03/2025 14:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف مفاجآت جديدة عن تأثير الزواج على الوزن
lebanon 24
25/03/2025 14:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هكذا بإمكانكم مكافحة السرطان
lebanon 24
25/03/2025 14:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تحدد عاملين أساسيين يمكن القيام بهما للحد من خطر الإصابة بالسرطان
lebanon 24
25/03/2025 14:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:15 | 2025-03-25
03:32 | 2025-03-25
01:50 | 2025-03-25
00:00 | 2025-03-25
17:00 | 2025-03-24
15:00 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24