3 طرق مبتكرة للإقلاع عن التدخين.. اتبعها!

يُعتبر التدخين من أبرز الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب والسرطان، مما يدفع العديد من المدخنين إلى السعي للإقلاع عن هذه العادة الضارة حفاظًا على صحتهم.
وفي هذا السياق، أشار الطبيب العام إيميكا أوكوروتشا في حديثه لموقع HuffPost إلى أنه "هناك العديد من الطرق المتاحة للإقلاع عن التدخين، ولكن هناك بعض الأساليب غير التقليدية التي قد تساعد في التخلص من هذه العادة. إحدى هذه الطرق هي تناول تفاحة كلما شعر الشخص برغبة في التدخين. الأطعمة المقرمشة، مثل التفاح، تُخدع الدماغ وتجذب انتباهه إلى الأحاسيس التي يشعر بها على لسانه، مما يساعد في تشتيت الانتباه عن الرغبة في الحصول على النيكوتين".