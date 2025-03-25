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صحة

3 طرق مبتكرة للإقلاع عن التدخين.. اتبعها!

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:55
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يُعتبر التدخين من أبرز الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب والسرطان، مما يدفع العديد من المدخنين إلى السعي للإقلاع عن هذه العادة الضارة حفاظًا على صحتهم.

وفي هذا السياق، أشار الطبيب العام إيميكا أوكوروتشا في حديثه لموقع HuffPost إلى أنه "هناك العديد من الطرق المتاحة للإقلاع عن التدخين، ولكن هناك بعض الأساليب غير التقليدية التي قد تساعد في التخلص من هذه العادة. إحدى هذه الطرق هي تناول تفاحة كلما شعر الشخص برغبة في التدخين. الأطعمة المقرمشة، مثل التفاح، تُخدع الدماغ وتجذب انتباهه إلى الأحاسيس التي يشعر بها على لسانه، مما يساعد في تشتيت الانتباه عن الرغبة في الحصول على النيكوتين".

أما الطريقة الثانية الفعالة لمحاربة إدمان النيكوتين تبعا للطبيب هي خلق ارتباط سلبي في الدماغ مع فكرة التدخين، إذ يقول الطبيب:"في كل مرة تشعل فيها سيجارة، افعل شيئا غير سار لا يحبه عقلك أو جسمك، على سبيل المثال أعط صديقك مبلغا صغيرا من المال في كل مرة ترغب فيها بتدخين سيجارة، وهكذا سيفهم العقل الباطني أن التدخين مرتبط بهدر المال، وبالتالي سيرفض فكرة التدخين تدريجيا".
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والطريقة الثالثة التي تساعد على تقليل الرغبة في الحصول على النيكوتين تبعا للطبيب هي الاستحمام بالماء البارد، حيث يتعرض الجهاز العصبي للتوتر وتضعف الرغبة في التدخين.

وأشار الطبيب إلى أن أفضل الطرق الحالية للإقلاع عن التدخين هي العلاج ببدائل النيكوتين، وشدد على اعتماد عدة طرق مرة واحدة للإقلاع عن التدخين فهذا الأمر قد يساعد بالتخلص من هذه العادة نهائيا.
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