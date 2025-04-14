دواء جديد لخسارة الوزن يتفوق على "أوزمبيك" دون آثار جانبية

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كشفت تجربة سريرية حديثة في المتحدة عن نتائج واعدة لعقار جديد لإنقاص الوزن يُعرف باسم "سيرونا"، والذي أظهر فعالية ملحوظة تفوق بعض الحقن الشائعة مثل "أوزمبيك"، دون تسجيل جانبية خطيرة.العقار، الذي يأتي على شكل قرص يُؤخذ صباحًا مع كوب من الماء، يتمدد في المعدة خلال 30 دقيقة مشكّلًا كتلة هلامية تعزز الشعور بالشبع وتقلل من كميات الطعام المستهلكة.وبحسب نتائج التجربة التي أجريت ضمن هيئة (NHS)، تمكّن من خسارة نحو 10% من وزنهم خلال 3 أشهر فقط. وقد شملت التجربة أكثر من 9500 مريض يعانون من السمنة، وأظهرت انخفاضًا متوسطًا في الوزن قدره 3.6 كيلوغرامات، بالإضافة إلى انخفاض في استهلاك السعرات الحرارية بنحو 400 سعرة، دون آثار جانبية تذكر.وأشار الدكتور آصف همايون، أخصائي الغدد الصماء في NHS، إلى أن "سيرونا" يمثل جيلًا جديدًا من علاجات إنقاص الوزن، لا سيما لدى من يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالسمنة.من جانبها، أكدت الدكتورة إيستر، المديرة التنفيذية لشركة "أكسفورد للمنتجات الطبية" المصنعة للعقار، أن التجربة أثبتت فعالية الكبسولة كخيار مكمل لبرامج فقدان الوزن إلى جانب والتمارين.وتخطط الشركة لإجراء دراسات إضافية لتوسيع استخدام في والمملكة المتحدة، خصوصًا مع تصاعد من الجانبية المرافقة لحقن التخسيس مثل الغثيان وآلام البطن. (روسيا اليوم)