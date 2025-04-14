دواء جديد لخسارة الوزن يتفوق على "أوزمبيك" دون آثار جانبية

كشفت تجربة سريرية حديثة في المملكة
المتحدة عن نتائج واعدة لعقار جديد لإنقاص الوزن يُعرف باسم "سيرونا"، والذي أظهر فعالية ملحوظة تفوق بعض الحقن الشائعة مثل "أوزمبيك"، دون تسجيل آثار
جانبية خطيرة.
العقار، الذي يأتي على شكل قرص يُؤخذ صباحًا مع كوب من الماء، يتمدد في المعدة خلال 30 دقيقة مشكّلًا كتلة هلامية تعزز الشعور بالشبع وتقلل من كميات الطعام المستهلكة.
وبحسب نتائج التجربة التي أجريت ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية
(NHS)، تمكّن المرضى
من خسارة نحو 10% من وزنهم خلال 3 أشهر فقط. وقد شملت التجربة أكثر من 9500 مريض يعانون من السمنة، وأظهرت انخفاضًا متوسطًا في الوزن قدره 3.6 كيلوغرامات، بالإضافة إلى انخفاض في استهلاك السعرات الحرارية اليومية
بنحو 400 سعرة، دون آثار جانبية تذكر.
وأشار الدكتور آصف همايون، أخصائي الغدد الصماء في NHS، إلى أن "سيرونا" يمثل جيلًا جديدًا من علاجات إنقاص الوزن، لا سيما لدى من يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالسمنة.
من جانبها، أكدت الدكتورة كاميلا
إيستر، المديرة التنفيذية لشركة "أكسفورد للمنتجات الطبية" المصنعة للعقار، أن التجربة أثبتت فعالية الكبسولة كخيار مكمل لبرامج فقدان الوزن إلى جانب النظام الغذائي
والتمارين.
وتخطط الشركة لإجراء دراسات إضافية لتوسيع استخدام الدواء
في الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة، خصوصًا مع تصاعد المخاوف
من الآثار
الجانبية المرافقة لحقن التخسيس مثل الغثيان وآلام البطن. (روسيا اليوم)