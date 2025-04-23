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صحة

عنصر حيوي لضبط ارتفاع ضغط الدم.. ما هو؟

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:25
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أظهرت دراسة حديثة أن إضافة البوتاسيوم إلى النظام الغذائي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
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وأشارت مجلة "American Journal of Physiology" إلى أن علماء جامعة واترلو الكندية، أثناء دراستهم لتحديد الأطعمة المؤثرة على وظائف القلب وضغط الدم، اكتشفوا أن تناول كميات زائدة من الصوديوم - مثل الموجودة في الوجبات السريعة والنقانق والوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المصنعة - يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الرجال. كما لاحظوا أن أجسام النساء تتفاعل مع فائض الصوديوم بشكل أقل حدة. ومع ذلك، فإن إضافة البوتاسيوم إلى النظام الغذائي لكلا الجنسين تساعد على خفض ضغط الدم حتى مع استهلاك كميات كبيرة من الملح.

وأوضح العلماء أن الإنسان يمكنه الحصول على البوتاسيوم بشكل طبيعي من خلال تناول الأطعمة مثل الموز والسبانخ والبروكلي والبطاطا الحلوة والأفوكادو والفاصوليا والعدس. (روسيا اليوم) 
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