22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل الحساسية هي السبب وراء آلام الأذن؟
Lebanon 24
24-04-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤثر الحساسية بشكل كبير على
الجسم
، مما يسبب أعراضًا مثل حكة العينين، واحتقان الأنف، وآلام الأذن.
Advertisement
ويظهر ألم الأذن فجأة أثناء موسم الحساسية بسبب انسداد قناتي استاكيوس في الأذن
الوسطى
نتيجة التهاب الأنف. وهذا يؤدي إلى تراكم الضغط والسوائل في الأذن، ما يسبب ألمًا أو شعورًا بالانسداد.
وتسبب الحساسية انسداد الأنف، مما يؤدي إلى خلل في وظيفة قناة استاكيوس، التي
توازن
الضغط داخل الأذن. عندما تتعرض هذه القناة للاحتقان، تتراكم السوائل في الأذن الوسطى، مما يتسبب في شعور بالألم أو الضغط، مشابه لما يحدث أثناء الصعود إلى
المرتفعات
أو الطيران.
ويمكن تحديد السبب من خلال
ملاحظة
توقيت الألم والأعراض المصاحبة. فإذا كان الألم يحدث في أوقات معينة من السنة أو كان مصحوبًا بأعراض مثل انسداد الأنف والعطس، فغالبًا ما يكون بسبب الحساسية. ومع ذلك، إذا كانت هناك أعراض مثل الحمى أو إفرازات الأذن، فقد يكون السبب التهاب الأذن.
أفضل علاج هو
التحكم في
الحساسية. يمكن تقليل التعرض للمسببات مثل حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة، واستخدام أدوية الحساسية مثل الستيرويدات الأنفية أو مضادات الهيستامين. في الحالات الشديدة، قد تكون حقن الحساسية خيارًا فعالًا.
وبعض العلاجات قد لا تكون فعّالة، مثل قطرات الأذن التي لا تخفف ألم الأذن الوسطى، أو ديفينهيدرامين (بينادريل) الذي يسبب النعاس.
مواضيع ذات صلة
علاج واعد يستهدف السبب الكامن وراء آلام أسفل الظهر المزمنة
Lebanon 24
علاج واعد يستهدف السبب الكامن وراء آلام أسفل الظهر المزمنة
25/04/2025 15:13:11
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد لمؤسسة كهرباء لبنان: هل السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار تقني أم أن خلفياته سياسية؟
Lebanon 24
مسعد لمؤسسة كهرباء لبنان: هل السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار تقني أم أن خلفياته سياسية؟
25/04/2025 15:13:11
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم السبب الخفي وراء تفشي سرطان القولون بين الشباب
Lebanon 24
إليكم السبب الخفي وراء تفشي سرطان القولون بين الشباب
25/04/2025 15:13:11
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا السبب الحقيقي وراء إقالة نتنياهو "المتسرعة" لرونين بار
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا السبب الحقيقي وراء إقالة نتنياهو "المتسرعة" لرونين بار
25/04/2025 15:13:11
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دواء معتمد من FDA الأميركية يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
Lebanon 24
دواء معتمد من FDA الأميركية يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
06:49 | 2025-04-25
25/04/2025 06:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للرجال... هكذا تؤثر الاصابة بـ"كورونا" على صحتكم
Lebanon 24
للرجال... هكذا تؤثر الاصابة بـ"كورونا" على صحتكم
05:30 | 2025-04-25
25/04/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ماء الليمون الدافئ والكركم يومياً
Lebanon 24
هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ماء الليمون الدافئ والكركم يومياً
03:34 | 2025-04-25
25/04/2025 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
Lebanon 24
دواء يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
00:06 | 2025-04-25
25/04/2025 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب "مفاجئ" قد يجعلك تستيقظ بصداع مزعج كل صباح... اكتشفه
Lebanon 24
سبب "مفاجئ" قد يجعلك تستيقظ بصداع مزعج كل صباح... اكتشفه
15:26 | 2025-04-24
24/04/2025 03:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سياح مصدومون في لبنان
Lebanon 24
سياح مصدومون في لبنان
14:53 | 2025-04-24
24/04/2025 02:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو)
14:29 | 2025-04-24
24/04/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط والرسائل الثقيلة: صمتٌ مشحون وردّ مُشفّر
Lebanon 24
جنبلاط والرسائل الثقيلة: صمتٌ مشحون وردّ مُشفّر
11:01 | 2025-04-24
24/04/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصفها القرار بأنه "كيدي" و"ثأري"... نقيب الفنانين يردّ على اتهامات سلاف فواخرجي ويوضّح!
Lebanon 24
بعد وصفها القرار بأنه "كيدي" و"ثأري"... نقيب الفنانين يردّ على اتهامات سلاف فواخرجي ويوضّح!
11:13 | 2025-04-24
24/04/2025 11:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
02:00 | 2025-04-25
25/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:49 | 2025-04-25
دواء معتمد من FDA الأميركية يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
05:30 | 2025-04-25
للرجال... هكذا تؤثر الاصابة بـ"كورونا" على صحتكم
03:34 | 2025-04-25
هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ماء الليمون الدافئ والكركم يومياً
00:06 | 2025-04-25
دواء يساعد الشباب على الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
15:26 | 2025-04-24
سبب "مفاجئ" قد يجعلك تستيقظ بصداع مزعج كل صباح... اكتشفه
13:22 | 2025-04-24
مرض خطير جدًا... هذا ما يسببه تراكم البلاستيك الدقيق في الشرايين!
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
25/04/2025 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24