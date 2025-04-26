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صحة

4 تغييرات فى يومك تحميك من الإصابة بالسكر

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:30
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السكر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم، ويوجد عدد من الفئات التي تكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالمرض، لعدة عوامل أهمها وجود تاريخ عائلى للإصابة بالمرض.

ورغم وجود عوامل خطورة تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض،  وتحديدا من النوع الثانى، وهى عوامل لا يمكن تغيرها، مثل الوراثة والعمر، إلا أنه يوجد عدد من العوامل الأخرى التى التحكم فيها، عن طريق القيام بتغيرات حياتية بسيطة، وفقا لموقع "American heart association"، والتي يطلق عليها عوامل خطر قابلة للتعديل، أما العوامل التي لا يمكن تغييرها فهي عوامل خطر غير قابلة للتعديل.
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عوامل خطرغير قابلة للتعديل لمرض السكر من النوع الثاني
يوجد عدد من عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى،  والتى لا يمكن تغييرها، وهى:

التاريخ العائلى
يزداد خطر الإصابة بمرض السكر إذا كان هناك تاريخ عائلى للإصابة بالمرض، وتحديدا  الوالدين أو الأشقاء.

العمر
كلما تقدم الشخص في العمر، زاد خطر إصابة بمرض السكر من النوع الثاني، والذى عادة ما  يصيب البالغين بعد سن الخامسة والأربعين.

سكر الحمل
في حالة إصابة السيدة بسكر الحمل، فهى معرضة لخطر متزايد للإصابة بمرض السكر مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة.

 

عوامل الخطر القابلة للتعديل لمرض السكر من النوع الثاني
 
إذا كنت من الفئات المعرضة للإصابة بمرض السكر، فيوجد عدد من عوامل الخطر التي يمكن التحكم فيها عن طريق القيام بتغيرات حياتية بسيطة، على رأسها:

الوزن
تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض السكر، ويمكن في حالة فقدان ما بين 5% إلى 10% من وزن الجسم، أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالمرض، ويقل الخطر أكثر كلما زاد فقدان الوزن، ويمكن الإعتماد في ذلك على  حاسبة مؤشر كتلة الجسم، لإستهداف الوزن المناسب لطولك.

النشاط البدنى
الخمول البدنى من أهم عوامل خطر الإصابة بالسكر من النوع الثانى، التي يمكن تعديلها،  حيث يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل مقاومة الأنسولين، مما يعني أن جسمك يستطيع استخدام الأنسولين الخاص به بكفاءة أكبر، وعلى سبيل المثال يساهم المشي السريع لمدة 30 دقيقة، على مدار خمسة أيام على الأقل أسبوعيًا، في تقليل خطر الإصابة بالسكر وأمراض القلب، وينصح أيضا بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدنى الهوائى متوسط الشدة، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني الهوائي عالي الكثافة،ـأو مزيج من الاثنين، بجانب تمرينات تقوية العضلات يومين على الأقل في الأسبوع.

ضغط الدم
بالإضافة إلى دوره فى إلحاق الضرر بالجهاز القلبى الوعائى، يرتبط ارتفاع ضغط الدم غير المعالج بمضاعفات مرض السكر، لذلك  يجب على المصابين بالسكر وارتفاع ضغط الدم، الحفاظ على ضغط دم أقل من 130/80 ملم زئبق.

التدخين
إذا كنت مدخنًا، فهناك العديد من الأدوات والأدوية والموارد الإلكترونية التي يمكنك استخدامها لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين. (اليوم السابع)
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