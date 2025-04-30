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صحة
لعمر مديد.. جربوا هذا المشروب صباحاً
Lebanon 24
30-04-2025
|
10:35
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كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة صباحًا قد يكون سرّا لعمر مديد خال من الأمراض، حسب ما جاء في صحيفة "
ديلي
ميل".
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ووفقًا لاختصاصي أمراض القلب البارز الدكتور
أوريليو
روخاس، فإن من يشربون فنجانًا من القهوة صباحًا يتمتعون بعمر أطول ويكونون أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.
ونشر الطبيب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يعمل في
مستشفى الجامعة
الإقليمية في ملقة بإسبانيا، مقطع فيديو على قناته على إنستغرام يروي فيه أبحاثًا قيّمة حول فوائد هذا المشروب.
وأكدت الدراسة، التي أجراها خبراء في مركز أبحاث السمنة بجامعة تولين في نيو أورلينز، على 20,000 شخص ممن تناولوا القهوة لأكثر من 20 عامًا، وقارنوا نتائجهم الصحية بمن تجنبوها.
وجد الباحثون أن بعض شاربي القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16% على مدار الدراسة التي استمرت 10 سنوات، مقارنةً بمن لم يشربوها.
كما كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 30%.
وانطبق هذا الانخفاض في المخاطر فقط على من شربوا قهوتهم صباحًا ولم يلاحظ الباحثون أي انخفاض في المخاطر لدى شاربي القهوة طوال اليوم.
وفي مقطع الفيديو الخاص به، أوضح الدكتور روخاس أن تناول الكافيين بعد الساعة 12 ظهرًا يمكن أن يُعطل إيقاعنا اليومي الطبيعي، مما يُبطل أي فوائد صحية محتملة.
وأضاف: يبدو أن شرب القهوة بعد الظهر يُخلّ بإيقاعنا اليومي ويُؤثر على إفراز الهرمونات التي تُنظّم راحتنا، مثل الميلاتونين أو الكورتيزول، مضيفًا أن هذا "يزيد من مستويات التوتر".
لذا ينصح روخاس بالاستمتاع بتناول القهوة أول شيء في الصباح.
يُقال إن فوائد هذا المشروب تكمن في حبوب البن الغنية بمجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتاميني ب2 وب5، اللذين يُساعدان في الحفاظ على صحة خلايا
الدم
والتحكم في
الكوليسترول
المُسبّب للنوبات القلبية.
كما تحتوي حبوب البن على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لتنظيم ضغط الدم وسكر الدم. (العربية)
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