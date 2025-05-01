دراسة عالمية جديدة تكشف.. شباب هذا العصر يفتقدون السعادة





وقد تبدو نتائج الدراسة صادمة، خاصة في عصر ازدهار التكنولوجيا والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، الذي يسهّل كل مناحي الحياة، مما يجعل الوصول للسعادة أمراً سهلاً.

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وبحسب تقرير لصحيفة " تايمز" New York Times الأميركية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من "جامعة هارفرد" و" "، شملت أكثر من 200,000 شخص من 20 دولة حول العالم. أظهرت دراسة عالمية جديدة أن البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، يعانون من تراجع في مستويات السعادة والازدهار مقارنة بما كانوا عليه في السابق.وقد تبدو نتائج الدراسة صادمة، خاصة في عصر ازدهار التكنولوجيا والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، الذي يسهّل كل مناحي الحياة، مما يجعل الوصول للسعادة أمراً سهلاً.وبحسب تقرير لصحيفة " تايمز" New York Times الأميركية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من "جامعة هارفرد" و" "، شملت أكثر من 200,000 شخص من 20 دولة حول العالم.

وكشفت الدراسة عن أن الشباب في العديد من البلدان يعانون من مشاكل صحية عقلية وجسدية، ويواجهون تحديات في إيجاد معنى لحياتهم وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة.



وقد أظهرت البيانات أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، فضلا عن انخفاض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.



وأشار تقرير آخر من كلية التعليم في "جامعة هارفرد" لعام 2023 إلى أن الشباب في يعانون من ضعف في الصحة النفسية مقارنة بالمراهقين، حيث سجلوا معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب.



وتشير النتائج إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كانت بين مستويات الازدهار بين الشباب وكبار السن هي الأكبر.

في المقابل، أظهرت بعض الدول مثل وتنزانيا انخفاضا في الازدهار مع تقدم العمر، بينما ظهرت بعض الدول الأخرى مثل وكينيا على النمط التقليدي حيث كان الازدهار في ذروته في فترتي الشباب والشيخوخة.



وأشار الباحثون إلى أن العزلة الاجتماعية، والانشغال بالشاشات، وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور رفاهية الشباب. (العربية)