دراسة تكشف الفوائد.. هكذا يؤثر المشي السريع على صحة القلب!

Advertisement

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من في المتحدة وفقًا لموقع "ساينس أليرت"، أن سرعة المشي تُحدث فرقًا كبيرًا.وبالمقارنة مع المشاة البطيئين (الذين يسيرون بسرعة أقل من 5 كيلومترات في الساعة)، فإن المشاة بسرعة متوسطة (5 إلى 6 كيلومترات في الساعة) كانوا أقل عرضة بنسبة 35% للإصابة باضطرابات نظم القلب عبر فترة متابعة متوسطة بلغت 13.7 سنة.وبالنسبة للمشاة السريعين (أكثر من 6 كيلومترات في الساعة)، كان هناك انخفاض في المخاطر بنسبة 43% مقارنة بالمشاة البطيئين.وشملت اضطرابات نظم القلب المسجلة في البيانات الرجفان الأذيني (ضربات قلب غير منتظمة)، وتسارع القلب (ضربات قلب سريعة)، وبطء القلب (ضربات قلب بطيئة للغاية).وتقول ، عالمة الصحة العامة بجامعة جلاسكو: "هذه الدراسة هي الأولى التي تستكشف المسارات التي تدعم العلاقة بين سرعة المشي وعدم انتظام ضربات القلب وتقدم أدلة على أن العوامل الأيضية والالتهابية قد يكون لها دور".وقام الباحثون بجمع البيانات من في المملكة المتحدة حول سرعة المشي النموذجية لـ 420.925 من البالغين في منتصف العمر، مع قياس توقيتات أكثر دقة لسرعة المشي لـ 81.956 من هؤلاء المشاركين.وباستخدام مجموعة فرعية من الأشخاص الذين توفرت لهم بيانات التوقيت، حسب الباحثون أن قضاء المزيد من الوقت في المشي بسرعة متوسطة أو سريعة كان مرتبطًا بانخفاض يصل إلى 27% في المخاطر - وذلك بمقارنة أولئك الذين يقضون معظم الوقت في المشي، مع أولئك الذين يمشون أقل.ومن خلال الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى المرتبطة بقضايا نظم القلب، يقترح الفريق أن نحو ثلث هذا الارتباط يعود إلى كيفية تأثير فعل المشي في العمليات الأيضية والالتهابية في الجسم - بما في ذلك تلك التي تؤثر في ضغط وكتلة الجسم.ويقول بيل: "إن المشي بشكل أسرع يقلل خطر الإصابة بالسمنة والالتهاب؛ ما يقلل بدوره خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب".