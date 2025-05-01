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صحة

نصائح غذائية لتقليل استهلاك السكر... اتبعها!

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:00
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حذر خبراء التغذية من الإفراط في استهلاك السكر؛ لما له من آثار صحية خطيرة مثل زيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وتسوس الأسنان.

وفي ظل ارتفاع معدلات السمنة في العالم، حيث يعاني أكثر من 60% من البالغين وعدد كبير من الأطفال من الوزن الزائد، يوصي الخبراء بإجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي للمساعدة على تقليل كمية السكر دون عناء، أو تغيير جذري في العادات اليومية.
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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يلي أفضل البدائل الغذائية لتقليل استهلاك السكر: 

أوّلاً، الاستغناء عن السكر في المشروبات الساخنة.

ثانيًا، استبدال الحبوب المحلاة بخيارات صحية.

ثالثا، اختيار المشروبات الغازية الدايت بدلاً من العادية.

رابعا، اختيار الزبادي الطبيعي غير المُحلّى.

كما أوصى الخبراء على ضرورة الحذر من مصادر السكر "المخفية" مثل العسل، والشراب، والمياه المنكّهة، وعصائر الفاكهة.

ومن ناحية أخرى، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بألا يتجاوز استهلاك السكريات الحرة لدى البالغين 30 غراما يوميا، داعية إلى مراجعة الإرشادات الصحية أو استشارة أخصائي تغذية للحصول على خطة مخصصة. 
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