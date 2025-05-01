نصائح غذائية لتقليل استهلاك السكر... اتبعها!

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وفي ظل ارتفاع معدلات السمنة في العالم، حيث يعاني أكثر من 60% من البالغين وعدد كبير من الأطفال من الوزن الزائد، يوصي الخبراء بإجراء تغييرات بسيطة في للمساعدة على تقليل كمية السكر دون عناء، أو تغيير جذري في .وبحسب صحيفة "ميرور" ، فيما يلي أفضل البدائل الغذائية لتقليل استهلاك السكر:أوّلاً، الاستغناء عن السكر في المشروبات الساخنة.ثانيًا، استبدال الحبوب المحلاة بخيارات صحية.ثالثا، اختيار المشروبات الدايت بدلاً من العادية.رابعا، اختيار الزبادي الطبيعي غير المُحلّى.كما أوصى الخبراء على ضرورة الحذر من مصادر السكر "المخفية" مثل العسل، والشراب، والمياه المنكّهة، وعصائر الفاكهة.ومن ناحية أخرى، توصي هيئة (NHS) بألا يتجاوز استهلاك السكريات الحرة لدى البالغين 30 غراما يوميا، داعية إلى مراجعة الإرشادات الصحية أو استشارة أخصائي تغذية للحصول على خطة مخصصة.