منتجات غذائية تُهدد صحة الأطفال.. وتحقيق يكشف المستور!

كشف تحقيق بريطاني صادم أن عدداً من المنتجات الغذائية الشهيرة المخصصة للأطفال، والتابعة لست علامات تجارية كبرى، لا تفي بالاحتياجات الغذائية الأساسية لنمو الطفل، ما يثير مخاوف جدية بشأن تأثيرها على صحة الأطفال.وشملت الدراسة منتجات من شركات معروفة مثل Ella's Kitchen، Heinz، Piccolo، Little Freddie، Aldi وLidl، والتي تُسوَّق غالباً بعبوات جذابة وعبارات طمأنة مثل "خالية من السكر المضاف" أو "متوازنة تماماً للنمو"، لكن الفحص العلمي أظهر خلاف ذلك.وأظهرت التحاليل أن بعض هذه المنتجات تحتوي على نسب منخفضة من الحديد – أحد أهم العناصر لنمو الرضع – إضافة إلى مستويات مرتفعة من السكر تتجاوز ما يجب أن يستهلكه طفل في عامه الأول خلال يوم كامل، رغم شعارات "بدون سكر مضاف".كما كشف برنامج BBC أن طريقة التصنيع تسببت بفقدان نسبة كبيرة من فيتامين C في أحد المنتجات القائمة على الفاكهة.وحذر خبراء الأسنان من أن تقديم هذه الأطعمة للأطفال عبر الفوهة البلاستيكية المثبتة على العبوة يزيد من خطر تسوس الأسنان، مؤكدين أن بعض هذه المنتجات تحتوي على سكريات تفوق تلك الموجودة في المشروبات .إيدي كراوتش من جمعية : "نحن نرى أطفالاً يتناولون وجبات بها سكريات أكثر من الكوكاكولا... هذا أمر غير مقبول ويستدعي تدخل الحكومة فوراً."ووجه الخبراء انتقادات حادة إلى ما وصفوه بـ"التسويق المضلل"، حيث تستخدم الشركات شعارات براقة لإقناع الأهالي بأن منتجاتها مفيدة. فمثلاً، تصف Ella's Kitchen بعض وجباتها المالحة بأنها "متوازنة تماما للأطفال"، وتروج Little Freddie لمنتجاتها بأنها "مفيدة للدماغ"، بينما تقول Heinz إن بعض منتجاتها "توازي غذائياً الطعام المنزلي".في المقابل، اعترفت شركة Ella's Kitchen بأن منتجاتها يجب استخدامها باعتدال، مؤكدة أنها ليست بديلاً عن الوجبات المنزلية، فيما أعلنت Piccolo أنها تعمل على تعديل وصفاتها لتقليل محتوى السكر، بينما وعدت Aldi بإعادة صياغة بطاقات منتجاتها لتتوافق مع توصيات (NHS). (روسيا اليوم)