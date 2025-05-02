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صحة
عوامل حاسمة في خفض احتمالات العقم عند النساء.. دراسة تكشف
Lebanon 24
02-05-2025
|
07:00
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كشفت دراسة حديثة عن علاقة مثيرة للاهتمام بين مؤشرات الصحة العامة وخصوبة النساء، حيث أن النساء اللائي يتمتعن بصحة قلبية وعقلية أفضل لديهن معدلات أقل من العقم.
وأظهرت النتائج أن النساء اللائي يتمتعن بصحة أفضل حسب معايير مؤشر "لايفز كروشال 9" (LC9) يقل لديهن احتمال الإصابة بالعقم.
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وهذا المؤشر هو نسخة مطورة من مؤشر "لايفز إيسنشال 8" (LE8) الذي طورته
جمعية القلب الأمريكية
سابقا. حيث أضاف الباحثون عنصر الصحة النفسية إلى المعايير الثمانية الأصلية التي كانت تقيس النوم، النشاط البدني،
النظام الغذائي
، التعرض للنيكوتين، مؤشر كتلة الجسم، ضغط
الدم
، مستويات السكر والدهون في الدم.
وعلى الرغم من أن مؤشر "لايفز كروشال 9" (LC9) أكثر شمولا لأنه يضيف الصحة النفسية إلى العوامل الأخرى، إلا أن الباحثين اكتشفوا أنه لا يوفر دقة أعلى في التنبؤ بمشاكل العقم عند النساء مقارنة بالمؤشر القديم "لايفز إيسنشال 8" (LE8). وهذا يعني أن التركيز على الصحة النفسية مهم، لكنه لا يغير كثيرا من دقة التوقعات الطبية حول الخصوبة مقارنة بما هو مستخدم بالفعل.
وشملت الدراسة الحديثة 2088 امرأة في
الولايات المتحدة
بمتوسط عمر 32.6 سنة، حيث بلغت نسبة العقم بين المشاركات حوالي 14%.
وكشفت النتائج أن كل زيادة بمقدار 10 نقاط في مؤشر "لايفز كروشال 9" ارتبطت بانخفاض احتمالات العقم بنسبة 21%، بينما حقق المؤشر الأصلي "لايفز إيسنشال 8" انخفاضا بنسبة 18%، ما يشير إلى أن الإضافة الجديدة المتعلقة بالصحة النفسية لم تقدم فارقا جوهريا في القيمة التنبؤية. وكانت العوامل الأكثر تأثيرا في خفض خطر العقم هي
التحكم في
الوزن، جودة النوم، مستويات السكر في الدم، والصحة النفسية، بينما لم تظهر العوامل الأخرى مثل النشاط البدني أو النظام الغذائي تأثيرا ملحوظا. (روسيا اليوم)
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