19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
جديدة ومثيرة للقلق.. آلية يستخدمها فيروس الإنفلونزا للتحايل على جهاز المناعة
Lebanon 24
02-05-2025
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون في
جامعة غوتنبرغ
عن آلية جديدة ومثيرة للقلق يستخدمها
فيروس
الإنفلونزا من النوع "أ" للتحايل على جهاز المناعة
البشري
.
Advertisement
وتوضح الدراسة كيف يختطف
الفيروس
أحد البروتينات المسؤولة عن تنظيم الجينات ويحوله إلى سلاح ضد الجسم.
ويتمكن الفيروس من إعادة توجيه بروتين AGO2 الذي يلعب دورا أساسيا في نظام "تداخل
الحمض النووي
الريبي" (RNAi) من خارج النواة إلى داخلها. وبمجرد دخوله النواة، يعمل هذا البروتين على إسكات الجينات المسؤولة عن إنتاج الإنترفيرونات من النوع الأول، وهي جزيئات إنذار حيوية تنبه الخلايا المجاورة لوجود عدوى وتقوي دفاعات الجسم.
وتصف البروفيسورة عائشة سارشاد، إحدى كبار مؤلفي الدراسة، هذا الاكتشاف بأنه "مفاجئ للغاية"، حيث أن الفيروس استهدف نظاما أساسيا ومنظما بدقة في الخلية، وحتى أنه نجح في توظيفه في مكان غير معتاد له (داخل النواة).
وتمت معظم التجارب المعملية بواسطة الباحث هسيانغ-تشي
هوانغ
الذي أظهر كيف يتبع البروتين AGO2 مثبط الورم p53 إلى داخل النواة لتعطيل جينات الإنذار المناعي.
وفي تطور واعد، اختبر الباحثون عقار "أكسيد الزرنيخ الثلاثي" (ATO) ووجدوا أنه يعزز إنتاج الإنترفيرونات ويقلل من كمية الفيروس في رئتي الفئران المصابة.
وهذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إمكانية تطوير علاجات مضادة للفيروسات تعتمد على تعديل نظام "تداخل الحمض
النووي
الريبي" الذاتي في الجسم، وهو ما قد يكون فعالا ليس فقط ضد الإنفلونزا ولكن أيضا ضد فيروسات الحمض النووي الريبوزي الأخرى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يقوده الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يقوده الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع
02/05/2025 20:58:11
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيدرسون: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا مثيرة للقلق
Lebanon 24
بيدرسون: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا مثيرة للقلق
02/05/2025 20:58:11
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مثير للقلق: العثور على نفايات بشرية في أعمق نقطة في البحر الأبيض المتوسط (صور)
Lebanon 24
اكتشاف مثير للقلق: العثور على نفايات بشرية في أعمق نقطة في البحر الأبيض المتوسط (صور)
02/05/2025 20:58:11
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Exomind.. جهاز مبتكر لمعالجة الاكتئاب والقلق
Lebanon 24
Exomind.. جهاز مبتكر لمعالجة الاكتئاب والقلق
02/05/2025 20:58:11
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطعمة صحية لتقوية عظامك
Lebanon 24
أطعمة صحية لتقوية عظامك
13:00 | 2025-05-02
02/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات طبيعية تقلل التوتر والقلق.. ما هي؟
Lebanon 24
مشروبات طبيعية تقلل التوتر والقلق.. ما هي؟
10:34 | 2025-05-02
02/05/2025 10:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل حاسمة في خفض احتمالات العقم عند النساء.. دراسة تكشف
Lebanon 24
عوامل حاسمة في خفض احتمالات العقم عند النساء.. دراسة تكشف
07:00 | 2025-05-02
02/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصبة تكتسح أميركا: تسجيل نحو 900 حالة والإصابات تتزايد
Lebanon 24
حصبة تكتسح أميركا: تسجيل نحو 900 حالة والإصابات تتزايد
04:59 | 2025-05-02
02/05/2025 04:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منتجات غذائية تُهدد صحة الأطفال.. وتحقيق يكشف المستور!
Lebanon 24
منتجات غذائية تُهدد صحة الأطفال.. وتحقيق يكشف المستور!
01:11 | 2025-05-02
02/05/2025 01:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت في مراحل الحمل الأخيرة.. الإعلامية نبيلة عواد بلقطة رومانسية برفقة زوجها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت في مراحل الحمل الأخيرة.. الإعلامية نبيلة عواد بلقطة رومانسية برفقة زوجها (صورة)
03:01 | 2025-05-02
02/05/2025 03:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعًا للفئات النقدية الصغيرة.. كيف ستؤثر الـ500 ألف والمليون ليرة على الاقتصاد وسعر الصرف؟
Lebanon 24
وداعًا للفئات النقدية الصغيرة.. كيف ستؤثر الـ500 ألف والمليون ليرة على الاقتصاد وسعر الصرف؟
09:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:00 | 2025-05-02
أطعمة صحية لتقوية عظامك
10:34 | 2025-05-02
مشروبات طبيعية تقلل التوتر والقلق.. ما هي؟
07:00 | 2025-05-02
عوامل حاسمة في خفض احتمالات العقم عند النساء.. دراسة تكشف
04:59 | 2025-05-02
حصبة تكتسح أميركا: تسجيل نحو 900 حالة والإصابات تتزايد
01:11 | 2025-05-02
منتجات غذائية تُهدد صحة الأطفال.. وتحقيق يكشف المستور!
23:00 | 2025-05-01
نصائح غذائية لتقليل استهلاك السكر... اتبعها!
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
02/05/2025 20:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24