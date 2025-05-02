احذر الغضب.. يدمر قلبك

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قد لا يكون الغضب الشديد المتكرر مجرد نوبة عاطفية، بل قد يُسبب ألمًا خفيفًا في القلب، ولكن الحقيقة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، ويُقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" كل ما نحتاج لمعرفته حول ما يحدث فعليًا داخل الجسم مع تكرار نوبات الغضب، فهو أكثر من مجرد حالة عاطفية، بل هو رد فعل فسيولوجي حاد يبدأ على الفور تقريبًا، ويرتفع معدل ضربات القلب، ويرتفع معه ضغط ، وتُفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين بكميات كبيرة.هذا الانفعال المفاجئ يهيئ الجسم للخطر، وعند تكراره فقد يُجهد الأوعية الدموية، ويُسبب التهابًا في الشرايين، ويُزعزع استقرار اللويحات الموجودة، وهي عوامل رئيسية تُسبب النوبات القلبية.ما كشفته الدراسات عن العلاقة بين الغضب وصحة القلبإن العلاقة بين الغضب وصحة القلب ليست مجرد نظرية، بل تم توثيقها في العديد من الدراسات الرئيسية، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في الأوروبية: الرعاية القلبية الحادة، أن خطر الإصابة بالنوبة القلبية كان أعلى بنحو خمسة أضعاف في الساعتين التاليتين بعد التعرض لنوبة غضب شديدة.وعلى نحو مماثل، سلط باحثون من الضوء في مراجعة أجريت عام 2015 على أن نوبات الغضب المتكررة يمكن أن تعمل كمحفز للأحداث القلبية الوعائية، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين للخطر بالفعل بسبب الظروف الأساسية أو نمط الحياة، وتكشف هذه النتائج أن العادات طويلة الأمد مثل التدخين أو غير الصحى، ليست وحدها السبب وراء مشاكل القلب، حتى مشاعر الغضب القصيرة يمكن أن تهدد صحة القلب.هل الغضب وحده كاف للتسبب في نوبة قلبية؟من المهم توضيح الأمور، فالغضب وحده لا يسبب نوبة قلبية بشكل مباشر لدى الشخص السليم، ولكن عندما يصبح الغضب مزمنًا، ويدخل الجسم مرارًا وتكرارًا في حالة من التوتر الشديد، فإنه يعمل كفتيل اشتعال بطيء، والأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أو أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ، والسمنة، ومرض السكر، معرضون بشكل خاص، وبالنسبة لهم، قد تكون نوبة الغضب هي الدفعة الأخيرة التي تُسبب تمزق اللويحات في الشرايين، مما يؤدي إلى نوبة قلبية.الحقيقة هي أن الغضب لا يعمل بمعزل عن العوامل الأخرى، إنه جزء من مزيج أكبر وأكثر خطورة يؤذي القلب بهدوء، والخطر الخفي في البقاء غاضبًا كثيرًا من أكثر المخاطر التي يُستهان بها الغضب المتكرر، وليس فقط تلك النوبات المتفجرة، فهذا النوع من الانفعال المتصاعد، حيث يصبح الإحباط رفيقًا يوميًا، قد يُبقي الجسم في حالة من التوتر المستمر، وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا الضغط العاطفي المزمن إلى خلل في وظائف الخلايا البطانية، وهي حالة لا تتوسع فيها الأوعية الدموية بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب على القلب الحصول على ما يكفي من الأكسجين والدم، وقد أظهرت دراسة في الجسدي أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الغضب هم أكثر عرضة لترسب الكالسيوم في الشرايين التاجية، وهو ما يعد علامة على وجود مشاكل في القلب في . (اليوم السابع)