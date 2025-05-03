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صحة

لنوم عميق.. أضف هذه التوابل الشهيرة للشاي الأخضر

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:31
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يعاني البعض من صعوبة في النوم ويصل الأمر بالبعض إلى التقلب في السرير طوال الليل.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، ينصح الخبراء بتجربة علاجات بسيطة مصنوعة من توابل هندية بدلًا من الاعتماد على الحبوب والأدوية.
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ويوضح الخبراء أن إضافة بعض أنواع التوابل قبل النوم إلى كوب من الشاي الأخضر، يمكن أن تُساعد على استرخاء الجهاز العصبي وتقليل التوتر والخلود إلى النوم بشكل طبيعي، كما يلي:
1- القرفة
يُساعد طعم القرفة الحلو والخفيف على تنظيم مستوى السكر في الدم، وله خصائص طبيعية مُدفئة تُهدئ الجهاز العصبي.

فعند إضافته إلى الشاي الأخضر، يُصبح مشروبًا مُريحًا وحلوًا قليلًا، يُساعد على تقليل الأرق الليلي ويُساعد على نوم عميق ومتواصل.

ويكفي عود صغير أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة لإعطاء النتيجة المرجوة.
2- الهيل
إن الهيل من التوابل الحلوة، وهو محبوب لرائحته العطرة وفوائده الهضمية. كما يتميز بتأثيرات مهدئة خفيفة، ويساعد في التخلص من التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية للأرق.

يمكن سحق قرنًا أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.
3- جوزة الطيب
تحتوي جوزة الطيب على الميريستيسين، وهو مركب طبيعي يساعد على تحفيز النوم واسترخاء العضلات.

يمكن أن يكون لرشة من جوزة الطيب المبشورة في الشاي الأخضر قبل النوم مفعول سحري.
4- بذور الشمر
يعد الشمر ممتاز للهضم، الذي غالبًا ما يعيق النوم المريح. كما أن نكهته الحلوة الخفيفة تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشمر أثناء نقع الشاي الأخضر، خاصة بعد عشاء دسم.
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