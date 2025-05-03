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صحة

ما حقيقة علاقة تناول الشوكولا بعلاج الاكتئاب؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:30
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تتزايد الأدلة على أن الشوكولا يُمكن أن تكون علاجاً مهماً وواعداً للاكتئاب، وهو ما دفع الكثير من العلماء والباحثين الى بذل جهود إضافية للتوصل إلى علاجات مأخوذة من الشوكولا والكاكاو.

وقال تقرير نشره موقع "بي سايكولوجي توداي" إن الشوكولا، وخاصةً الداكنة الغنية بالكاكاو برزت مؤخراً كأداة واعدة لعلاج الاكتئاب.
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وبحسب التقرير فان هذا "الاكتشاف الحديث" هو في الواقع إعادة اكتشاف للمعرفة التي احتفظت بها الشعوب الأصلية في الأميركتين لآلاف السنين، حيث قبل أن تُصبح الشوكولا طعاماً مُريحاً، كانت تُبجّل كدواء مُقدس لدى حضارات أميركا الوسطى.
وتُقدم الدراسات السريرية الحديثة أدلة دامغة على خصائص الشوكولا المُحسّنة للمزاج، حيث أفادت تجربة عشوائية مُحكمة أن تناول 30 غراماً يومياً من الشوكولا الداكنة بنسبة 85% يُحسّن المزاج ويزيد من تنوع ميكروبات الأمعاء، مما يُشير إلى أن الشوكولا الداكنة تُخفف من حدة المشاعر السلبية عبر محور الأمعاء والدماغ.
 
ووجدت دراسة شملت 13 ألفاً و626 بالغاً أميركياً، أن من تناولوا الشوكولا الداكنة كانت احتمالات إصابتهم بأعراض الاكتئاب أقل بكثير مُقارنةً بمن لم يتناولوها. وتحديدًا، كان من تناولوا الشوكولا الداكنة أقل بنسبة 70% في احتمالات إصابتهم بأعراض الاكتئاب مُقارنةً بمن لم يتناولوها.

ويقول التقرير إن هذه التأثيرات مُرتبطة بالشوكولا الداكنة الغنية بالكاكاو فقط، حيث وجدت تجربة عشوائية قارنت بين شوكولا بنسبة 85% من الكاكاو وشوكولا بنسبة 70% أن الشوكولا ذات المحتوى الأعلى من الكاكاو فقط هي التي قللت من المزاج السلبي بشكل ملحوظ.

وأظهرت دراسة حديثة أخرى أجريت على نساء في سن اليأس أن تناول 78% من الشوكولا الداكنة (12 غراماً يومياً) لمدة ثمانية أسابيع قلل بشكل ملحوظ من درجات الاكتئاب مقارنةً بمجموعة ضابطة تناولت شوكولا الحليب. وتُبرز هذه النتائج إمكانية استخدام الشوكولا الداكنة كعلاج لفئات معينة من الناس الذين يعانون من الاكتئاب. (العربية) 
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