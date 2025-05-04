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صحة

لتعزيز مستويات فيتامين B12 بشكل طبيعي… إليك 8 أطعمة يجب تناولها

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:02
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يحتار الكثيرون عند البحث عن خيارات غذائية متعددة أو غير حيوانية لتعزيز مستويات فيتامين B12، الذي يلعب دوراً رئيسياً في وظائف الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي DNA.
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إلا أنه يمكن الحصول على مستويات مناسبة من B12 عند تناول الأطعمة التالية:

أوّلأً، حبوب الإفطار المدعّمة:

إذ تعتبر العديد من حبوب الإفطار مدعمة بفيتامين B12، مما يجعلها خياراً رائعاً للنباتيين. ويوصي الخبراء بالتحقق من الملصق على ظهر العبوة للتأكد من احتوائها على 100% على الأقل من القيمة اليومية لفيتامين B12، وفق موقع India economic times.

ثانيًا، الحليب ومنتجات الألبان:

كما يعد حليب البقر والجبن والزبادي مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين B12. كما أنها غنية بالكالسيوم والبروتين، مما يدعم العظام والصحة العامة.

ثالثًا، الحليب النباتي المدعّم:

كذلك تعتبر بدائل الألبان عادة مدعمة بفيتامين B12، خاصة حليب الصويا. ويعتبر الحليب النباتي مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية عند تناول اللاكتوز.

رابعًا، الزبادي:

إلى ذلك، يحتوي الزبادي العادي أو اليوناني على B12 طبيعي بالإضافة إلى البروبيوتيك، الذي يدعم الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات صحية من هذا الفيتامين.

خامسًا، الجبن:

كما يعد الجبن مصدرا لذيذا لفيتامين B12. ويعد جبن القريش والموزاريلا خيارين شائعين في الأنظمة الغذائية في الكثير من البلدان، حيث يوفران أيضاً البروتين والكالسيوم.

سادسًا، الخميرة الغذائية:

كذلك تستخدم الخميرة الغذائية المدعّمة غالباً في الوصفات الغذائية لإضفاء نكهة الجبن، وهي غنية بفيتامين B12. ويمكن رشها على الفشار أو المعكرونة أو السلطات للحصول على نكهة لذيذة.

سابعًا، التوفو المدعّم:

وتحتوي أيضا بعض أنواع التوفو على الفيتامين B12. وتشكل خيار بروتين نباتي رائع.

ثامنًا، الفطر:

هذا وتتضمن بعض أنواع الفطر، مثل الشيتاكي، رغم عدم احتوائها على نسبة عالية من B12 بشكل طبيعي، كميات صغيرة منه. ويمكن أن تساهم في تحسين مستويات هذا الفيتامين عند تناولها بانتظام مع الأطعمة المدعّمة.
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