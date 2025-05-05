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صحة

تحذير عاجل... أزيلوا العدسات اللاصقة قبل الاستحمام

Lebanon 24
05-05-2025 | 07:40
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يحذر الأطباء من الاستحمام أثناء وضع العدسات اللاصقة؛ نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة على صحة العين، تصل أحيانًا إلى فقدان البصر ، وفقاً لتقرير نشره موقع "إنديان إكسبرس". 
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بحسب ما أكدته الدكتورة نيها ياداف، الطبيبة المقيمة في المعهد الإقليمي لطب العيون، فإن مياه الإستحمام، سواء في الحمام المنزلي أو أحواض المياه الساخنة أو المسابح، قد تحتوي على طفيليات دقيقة مثل الأكانثاميبا، وهي قادرة على التسلل إلى العين والتسبب بالتهاب القرنية أو تقرحها، ما يؤدي إلى آلام شديدة ومضاعفات قد تكون دائمة.

تقرح القرنية، كما تشرحه الدكتورة سيماكورثي سريرام، من مستشفى سانكارا للعيون، هو تلف في الطبقة السطحية للقرنية، ينتج غالبًا عن إصابات أو عدوى، ويزداد خطره لدى مستخدمي العدسات اللاصقة في حال تعرض العين لخدوش أو تلوث. 

وقد تتطور الحالة إلى التهاب القرنية بالأكانثاميبا، وهو شكل نادر وخطير من العدوى، يصعب تشخيصه لتشابه أعراضه مع أمراض أخرى في العين، وتظهر أعراضه على شكل ألم شديد، واحمرار، وحساسية مفرطة للضوء، وتشوش في الرؤية.

ويشير الدكتور سودهاكار بوتي إلى أن التشخيص يتطلب فحوصًا دقيقة تشمل كشط أو زراعة أنسجة من القرنية، بينما يعتمد العلاج على قطرات مضادة للطفيليات مثل الكلورهيكسيدين، وفي الحالات المتقدمة قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي أو زراعة قرنية.

وينصح الخبراء بضرورة إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستحمام أو غسل الوجه أو السباحة، والحرص على تنظيفها بمحاليل مخصصة وتخزينها بطريقة صحية. كما يُوصى بمراجعة طبيب العيون فور ملاحظة أي أعراض غير طبيعية، إذ إن التشخيص المبكر قد يُنقذ البصر.
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