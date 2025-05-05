تأثير المبيدات الحشرية على صحة الأطفال

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مع بداية ارتفاع درجات الحرارة قد تزداد فرص انتشار الحشرات، ما يجعل البعض مضطرين لاستخدام المبيدات الحشرية، ولكن كيف يمكن أن تؤثر هذه المبيدات على صحة الأطفال بشكل خاص؟ أكد تقرير نشر في موقع Nipissing ان الأطفال هم الأكثر تعرضًا لمخاطر المبيدات الحشرية بشكل مضاعف عن البالغين، المخاطر كثيرة ومتعددة وهو ما يستلزم مجموعة من الضوابط والمحاذير.أضرار المبيدات الحشرية على صحة الطفليتأثر الجهاز العصبي ودماغ الطفل بشكل كبير بالمبيدات الحشرية مما يحدث ضررًا بالغًا بها.تأثير المبيدات على الكبد والكلىالتعرض للمبيدات الحشرية يؤثر على كبد وكلى الطفل غير الناضجين، ولا يمكن لكبد وكلية الأطفال الصغيرة غير الناضجة بالتخلص من سموم المبيدات الحشرية كما تفعل في البالغين.تعرض الأطفال لكميات أكبر من المبيدات فالطفل الصغير هو الأكثر عرضة للتعرض لكميات أكبر من المبيدات لأنه يأخذ أنفاسًا أكثر في الدقيقة أكثر من البالغين، ولأنه يقضي الوقت على الأرض ويتلامس مع القواعد والأسطح أكثر من البالغين.تناول الأطفال لبقايا المبيدات، فالأطفال يأكلون ويشربون أكثر من البالغين مما يؤدي إلى جرعة أعلى من بقايا المبيدات لكل رطل من وزن جسمهم.مخاطر أخرىمخاطر المبيدات الحشرية على الأطفال وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع Beyond Pesticides أن مخاطر المبيدات الحشرية أكثر فاعلية في الأطفال، فهي تهددهم:زيادة خطر الإصابة بسرطانوجدت الدراسة أن الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الدم المرتبط بالتعرض للمبيدات الحشرية في الطفولة.زيادة خطر الإصابة بالربوالأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالربو عند تعرضهم للمبيدات الحشرية.زيادة فرص الإصابة بفرط الحركة ونقص الانتباهتزيد المبيدات الحشرية من فرص إصابة الأطفال بفرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بمن لا توجد لديهم مستويات من التعرض للمبيدات الحشرية. (اليوم السابع)