بعد سن الـ 65 عاماً... هذا ما يحصل بلياقتك البدنية

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تبدأ بعد سن 65 عاما عملية شيخوخة الجسم لدى الأشخاص المدربين وغير المدربين، لكن لا يمكن اعتبار ذلك "حكما" نهائيا.ووفقا للدكتور ، طبيب الشيخوخة، يستحيل "التنبؤ" بدقة بتراجع القوة والكتلة العضلية مع التقدم في السن. وإحصائيا، لا يمكن تحديد كيف سيتغير مستوى اللياقة البدنية لشخص ما في أعمار 30 و40 و50 عاما. لكن بعد عمر 65 عاما، تحدث عملية الشيخوخة الطبيعية لدى جميع الأفراد من دون استثناء.ويقول: "يختلف مستوى اللياقة البدنية بين الفئات العمرية. فمثلا، نرى أشخاصا في الخمسينيات قادرين على ممارسة تمارين رياضية أكثر تنوعا مقارنة بالعديد ممن هم في الثلاثينيات."ويشير الطبيب إلى أن عملية ضعف الجسم تكون بوتيرة أبطأ لدى الأشخاص المدربين الذين يبلغون من العمر 65 عاما. ولإنشاء مثل هذا "الاحتياطي الصحي"، يوصي بتخصيص ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا لممارسة التمارين الرياضية الهوائية.ويقول: "ينصح بممارسة تمارين القوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة. كما أن تمارين التوازن والتمدد والتنفس واليوغا ضرورية أيضا".ووفقا له، من الأفضل ممارسة الرياضة يوميا. وسيكون معيار فعالية التدريب هو الوصول إلى حالة التعرق. وينصح باستشارة الطبيب لتحديد كثافة التمارين التي يتحملها الشخص.