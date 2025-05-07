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صحة
هذا المشروب قد يساعد في إبطاء الشيخوخة
Lebanon 24
07-05-2025
|
04:55
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كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط استهلاك الشاي الأسود والأطعمة الغنية بالفلافونويد، مثل التوت والحمضيات والتفاح، بانخفاض خطر الإصابة بمظاهر الشيخوخة غير الصحية، بما في ذلك الوهن الجسدي والتراجع في الصحة النفسية.
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والدراسة، التي أجراها باحثون من جامعات هارفارد وكوينز بلفاست وإديث
كوان
، اعتمدت على تحليل بيانات استمرت لأكثر من 24 عامًا، شملت أكثر من 86 ألف مشارك من الرجال والنساء. وبيّنت النتائج أن النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من الفلافونويدات تراجعت لديهن احتمالية الإصابة بالوهن بنسبة 15%، وضعف الأداء البدني والنفسي بنسبة 12%.
وبحسب صحيفة "ميرور"
البريطانية
، قالت الدكتورة
نيكولا بوندونو
، المشاركة في إعداد الدراسة، إن الهدف لم يكن فقط البحث عن وسائل لإطالة العمر، بل لتحسين جودة الحياة مع التقدم في السن، مشيرة إلى أن الفلافونويدات تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض مزمنة كأمراض القلب والخرف.
ورغم أن التأثير كان أقل وضوحًا لدى الرجال، إلا أن الدراسة سجلت انخفاضًا في معدلات الضعف النفسي لدى من يستهلكون كميات أعلى من هذه المركبات النباتية.
من جهته
، أوضح
البروفيسور
إيدين كاسيدي أن الفلافونويدات تساهم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية والعضلات، ما يجعلها عنصرًا داعمًا لشيخوخة صحية.
وأكد الدكتور
غاريث
ناي أن مضادات الأكسدة يمكن الحصول عليها من مصادر طبيعية أكثر أمانًا مثل الخضراوات والفواكه، دون الحاجة لتضمين
الكحول
في
النظام الغذائي
.
وتعزز هذه النتائج أهمية إدخال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي اليومي، كتناول الشاي والفواكه الغنية بالفلافونويدات، لتحسين فرص التقدم في العمر بصحة أفضل.
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