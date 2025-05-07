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صحة

تقييد السعرات أم الكربوهيدرات.. أيهما أفضل لخفض الوزن؟

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:10
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الصيام المتقطع ليس أداةً مفيدةً لإنقاص الوزن فحسب، بل ثبتت فوائده العديدة للصحة الأيضية، بغض النظر عن فقدان الوزن.
 
وأظهرت دراسة جديدة أنه ليست هناك حاجة إلى تقييد السعرات الحرارية بشدة للحصول على الفوائد الأيضية للصيام المتقطع. فمجرد تقييد عدد الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص مرتين أسبوعياً قد يكون كافياً لتحسين صحة الأيض.
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وبحسب "ذا كونفيرسيشن"، يبدو أن الصيام المتقطع مفيد جداً للصحة نظراً لتأثيره على عملية الأيض.
 
وأظهرت دراسة سابقة أجراها نفس فريق البحث من جامعة سوري، بقيادة الدكتور آدم كولينز، أنه بعد تقييد السعرات الحرارية خلال يوم من الصيام تتحسن قدرة الجسم على الاستفادة من الدهون المخزنة فيه.
 
ووجد الباحثون أن التحول إلى حرق الدهون وتحسين التعامل مع الدهون في الوجبة العالية السعرات الحرارية كانا متطابقين تقريباً بعد كل من يوم "الصيام" التقليدي المقيد بالسعرات الحرارية، واليوم منخفض الكربوهيدرات. 

بمعنى آخر، يمكن أن يُحدث تقييد الكربوهيدرات نفس التأثيرات الأيضية الإيجابية التي يحدثها الصيام المقيد للسعرات. (امارات 24) 
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