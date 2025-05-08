23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لخفض ضغط الدم.. إليكم هذه الطريقة السهلة
Lebanon 24
08-05-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حين أن تقليل تناول الملح لطالما كان ركيزة أساسية في علاج ارتفاع ضغط
الدم
، تشير أبحاث جديدة إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم ربما يكون له تأثير أكبر.
Advertisement
إذاً، يمكن أن يكون الوقت مناسبًا لتناول الموز والمشمش والبطاطا الحلوة، وفقًا لما نشره موقع New
atlas
نقلًا عن الدورية الأميركية Renal Physiology.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30% من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو السبب الأول لأمراض القلب والوفاة المبكرة. ولعقود، روّجت مؤسسات مثل جمعية القلب الأميركية لفوائد تقليل تناول الصوديوم كطريقة سريعة وسهلة لخفض ضغط الدم. لكن الأبحاث الجديدة التي أجرتها
جامعة واترلو
الكندية، أشارت إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم الغذائي يمكن أن يؤثر على ضغط الدم أكثر من خفض الصوديوم.
وقالت الدكتورة أنيتا لايتون، الباحثة في الدراسة ورئيسة قسم الأحياء الرياضية والطب في جامعة واترلو: "عند ارتفاع ضغط الدم، يُنصح عادة بتناول كمية أقل من الملح"، مضيفة أن نتائج الأبحاث الجديدة تشير إلى أن "إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى
النظام الغذائي
، مثل الموز أو البروكلي، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكبر على ضغط الدم، مقارنةً بخفض الصوديوم". (العربية)
مواضيع ذات صلة
لخفض ضغط الدم.. اعتمدوا على البوتاسيوم
Lebanon 24
لخفض ضغط الدم.. اعتمدوا على البوتاسيوم
08/05/2025 11:20:50
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة تخفض ضغط الدم والالتهابات
Lebanon 24
فاكهة تخفض ضغط الدم والالتهابات
08/05/2025 11:20:50
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخفّض تقنيات الاسترخاء ضغط الدم؟
Lebanon 24
هل تخفّض تقنيات الاسترخاء ضغط الدم؟
08/05/2025 11:20:50
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر حيوي لضبط ارتفاع ضغط الدم.. ما هو؟
Lebanon 24
عنصر حيوي لضبط ارتفاع ضغط الدم.. ما هو؟
08/05/2025 11:20:50
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة
Lebanon 24
لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة
03:00 | 2025-05-08
08/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 فوائد للسمن الطبيعي
Lebanon 24
5 فوائد للسمن الطبيعي
23:00 | 2025-05-07
07/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات يومية تهدد صحة العين
Lebanon 24
عادات يومية تهدد صحة العين
15:30 | 2025-05-07
07/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح صباحية لبدء يومك بشكل صحيح
Lebanon 24
نصائح صباحية لبدء يومك بشكل صحيح
13:00 | 2025-05-07
07/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلية غير متوقعة وراء تلف القلب بعد النوبات
Lebanon 24
آلية غير متوقعة وراء تلف القلب بعد النوبات
10:21 | 2025-05-07
07/05/2025 10:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
08:33 | 2025-05-07
07/05/2025 08:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
Lebanon 24
للمواطنين... بشرى سارّة من "هيئة إدارة السير"!
12:38 | 2025-05-07
07/05/2025 12:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
Lebanon 24
سيدة تفتح "معركة" على أوتوستراد الزلقا.. فيديو يرصدها!
14:41 | 2025-05-07
07/05/2025 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة ومذيعة تكشف عن سبب مغادرتها قناة "الجديد": "خاف مني"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة ومذيعة تكشف عن سبب مغادرتها قناة "الجديد": "خاف مني"
10:14 | 2025-05-07
07/05/2025 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
Lebanon 24
بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها
07:49 | 2025-05-07
07/05/2025 07:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-05-08
لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة
23:00 | 2025-05-07
5 فوائد للسمن الطبيعي
15:30 | 2025-05-07
عادات يومية تهدد صحة العين
13:00 | 2025-05-07
نصائح صباحية لبدء يومك بشكل صحيح
10:21 | 2025-05-07
آلية غير متوقعة وراء تلف القلب بعد النوبات
09:10 | 2025-05-07
تقييد السعرات أم الكربوهيدرات.. أيهما أفضل لخفض الوزن؟
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
08/05/2025 11:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24