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صحة

علامة مبكرة على الإصابة بهذا السرطان.. إحذروا كثرة التبول ليلًا

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:52
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حذّر طبيب مختص في علاج الأورام من أن التبول الليلي المتكرر، خاصة في الساعات الأولى من الليل، قد يكون أكثر من مجرد إزعاج مرتبط بالتقدم في العمر، مشيرًا إلى إمكانية ارتباطه بحالات مرضية أكثر خطورة، من بينها سرطان البروستاتا.
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وأوضح الدكتور جيري كوبيس، أخصائي الأورام الإشعاعية، أن الاستيقاظ مرة أو أكثر خلال الليل لاستخدام المرحاض يُعد أمرًا شائعًا مع التقدم في السن، وغالبًا لا يستدعي القلق.

وشدد على ضرورة الانتباه لأي تغيّرات مفاجئة في عدد مرات التبول، أو صعوبة في البدء أو استمرار التبول، مؤكدًا أن مثل هذه الأعراض يجب أن تدفع الشخص لاستشارة الطبيب.

وتقع غدة البروستاتا أسفل المثانة لدى الرجال، ويشبه حجمها حبة الجوز. وعند تضخمها، سواء نتيجة حالة حميدة أو ورم خبيث، فإنها تضغط على مجرى البول، مسببة أعراضًا مزعجة مثل تكرار التبول، وضعف تدفق البول، أو الشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية أشار الدكتور كوبيس إلى أن سرطان البروستاتا يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في المملكة المتحدة، حيث تُسجَّل نحو 55 ألف حالة جديدة سنويًا، وفقًا لبيانات مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية. وغالبًا لا يُكتشف المرض إلا في مراحل متأخرة، بعد أن تبدأ الأعراض في الظهور نتيجة تضخم الورم.

ورغم أن بعض هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن تضخم البروستاتا الحميد، وهي حالة شائعة مع التقدم في السن، إلا أن الطبيب شدد على أهمية الفحص المبكر لتحديد السبب بدقة واستبعاد وجود أورام سرطانية.

ووفقًا لكوبيس، فإن الرجال فوق سن الخمسين، أو من لديهم تاريخ عائلي بالإصابة، أو من أصول إفريقية، يُعدون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا . وأكد أن "التشخيص المبكر يزيد فعالية خيارات العلاج ويحسّن فرص الشفاء".

من بين أبرز العلاجات المتاحة حاليًا، يبرز العلاج بشعاع البروتون، والذي يعتمد على تقنية دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية مع الحد من الضرر الذي قد يصيب الأنسجة السليمة المحيطة، ما يخفف الآثار الجانبية، خاصة تلك المتعلقة بالوظائف البولية والجنسية.

وختم كوبيس حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم تجاهل أي تغير غير معتاد في عادات التبول، داعيًا الرجال إلى المبادرة بإجراء الفحوصات الطبية عند ملاحظة أي أعراض مقلقة، لضمان التشخيص المبكر والحصول على أفضل فرص العلاج.
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