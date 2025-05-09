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صحة
فيتامين شائع يثبت فعاليته في علاج التهاب البنكرياس القاتل.. ما هو؟
Lebanon 24
09-05-2025
|
07:12
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توصل باحثون إلى أن فيتامين B12 قد يكون السلاح السري لمحاربة التهاب البنكرياس الحاد، أحد أخطر اضطرابات الجهاز الهضمي التي تهدد الحياة.
وكشفت الدراسة الحديثة بقيادة باحثين من جامعتي سيتشوان
الصينية
ولينكوبينغ السويدية أن ارتفاع مستويات هذا الفيتامين في
الدم
يقلل بشكل كبير من حدة المرض الذي يدخل الملايين للمستشفيات سنويا، ويودي بحياة 20% من المصابين بحالاته الشديدة.
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وفقا للنتائج التي استندت إلى تحليل جيني دقيق وتجارب مخبرية متطورة، فإن
النظام الغذائي
الغني بـ B12 قد يصبح استراتيجية وقائية وعلاجية واعدة.
ويعرف التهاب البنكرياس الحاد (AP) بأنه حالة خطيرة تصيب الجهاز الهضمي وتؤثر على الأفراد من جميع الأعمار، وهو أحد الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات حول العالم.
ويصاب نحو 1 من كل 5 مرضى بأشكال متوسطة إلى شديدة من المرض، والتي ترتبط بمعدلات عالية من الوفاة والإعاقة طويلة الأمد. وحتى الناجون غالبا ما يواجهون مضاعفات مستمرة تقلل بشكل كبير من جودة حياتهم. (روسيا اليوم)
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