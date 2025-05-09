منها الصداع صباحاً.. 7 علامات تحذيرية من ارتفاع ضغط الدم

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كما يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تتم السيطرة عليها. ولا تظهر عليه أعراض معروفة في بعض الأحيان، ولكن هناك 7 علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يلي: يُعرف ارتفاع ضغط باسم "القاتل الصامت"، وهو وراثي في الغالب لكنه يمكن أن يحدث لدى الأفراد الذين لا يوجد لديهم تاريخ عائلي.كما يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تتم السيطرة عليها. ولا تظهر عليه أعراض معروفة في بعض الأحيان، ولكن هناك 7 علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يلي:

1. الصداع الشديد

يمكن أن يكون الصداع المتكرر أو الشديد، وخاصة في الصباح، علامة على ارتفاع ضغط الدم.



يحدث هذا لأن ارتفاع الضغط يتسبب في تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الألم وعدم الراحة. إذا كان الشخص يعاني من صداع مستمر أو متكرر دون سبب واضح، فيجب أن يفحص ضغط الدم.



2. ألم

يمكن أن يشير ألم الصدر أو الشعور بضيق في الصدر إلى أن القلب يتعرض لضغط بسبب ارتفاع ضغط الدم. يجب أخذ هذه الأعراض على محمل الجد، وتتطلب عناية طبية فورية لأنها ربما تؤدي إلى نوبات قلبية أو مشاكل قلبية أخرى.



3. ضيق التنفس

يمكن أن تعني صعوبة التنفس أو الشعور بضيق في التنفس، خاصةً أثناء الأنشطة البسيطة، أن القلب أو الرئتين متأثران بارتفاع ضغط الدم. يدل هذا على أن الجسم يعاني من صعوبة في الحصول على كمية كافية من الأكسجين، ويحتاج إلى تقييم عاجل.



4. الدوخة أو عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الدوخة أو عدم وضوح الرؤية. تحدث هذه الأعراض بسبب تأثر تدفق الدم إلى الدماغ أو العينين. إذا كان الشخص يشعر بالدوار بشكل متكرر أو يلاحظ تغيرات في قوة الإبصار، فمن المهم مراجعة الطبيب.



5. نزيف الأنف

في حين أن نزيف الأنف العرضي شائع وغير ضار عادةً، إلا أن نزيف الأنف المتكرر أو غير المبرر قد يكون علامة تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد. إذا لاحظ الشخص حدوث نزيف الأنف بشكل متكرر دون إصابة، فيجب أن يسارع باستشارة طبيب.



6. التعب أو الارتباك

يمكن أن ينتج الشعور بالتعب أو الارتباك بشكل غير عادي عن ضعف تدفق الدم إلى الدماغ بسبب ارتفاع ضغط الدم. تشير هذه الأعراض إلى أن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين والمغذيات، مما يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يُعالج بسرعة.



7. دقات في الصدر أو الرقبة أو الأذنين

يرتبط الشعور بالدقات أو الخفقان أو الضغط في الصدر أو الرقبة أو الأذنين غالبًا بارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يُصاحب هذا الشعور عدم انتظام ضربات القلب أو القلق، ولا ينبغي تجاهله. (العربية)