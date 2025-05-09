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صحة

5 أضرار محتملة لشرب الشاي... ما هي؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:00
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يحمل الشاي العديد من الفوائد الصحية المحتملة مثل تعزيز صحة القلب والمساعدة في الهضم، ولكنه قد يحمل أيضا أضرارا محتملة مثل الأرق وتصبغ الأسنان.


وبحسب الأبحاث، يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر والأسود في الحفاظ على صحة القلب، حيث يحتوي الشاي على الفلافونويدات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.
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كما يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي توفر دفعة طبيعية للطاقة دون التأثيرات الجانبية التي قد يسببها القهوة.

ايضاً، يساعد الشاي، خاصةً الأعشاب مثل شاي النعناع والزنجبيل، في الهضم من خلال تهدئة بطانة المعدة وتعزيز تدفق العصارات الهضمية.

وتعزز البوليفينولات الموجودة في أنواع الشاي المختلفة، خاصةً الشاي الأخضر، المناعة.

خمس أضرار محتملة لشرب الشاي

- قد يسبب الأرق: بينما يوفر الكافيين في الشاي دفعة من الطاقة، إلا أنه يمكن أن يتداخل مع أنماط النوم، خاصةً إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة أو في وقت متأخر من اليوم.

- يمكن أن يسبب تصبغ الأسنان: يحتوي الشاي على التانينات، وهي مركبات يمكن أن تسبب تصبغ الأسنان بمرور الوقت.

- يمكن أن يسبب نقص الحديد: تحتوي البوليفينولات في الشاي على مركبات يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

- يمكن أن يهيج المعدة: بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يؤدي الحموضة في الشاي إلى انزعاج في المعدة أو ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة.
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