للحوامل.. لهذا السبب يجب تناول المأكولات البحرية

تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل والطفولة يرتبط على الأرجح بنتائج إيجابية في النمو العصبي المعرفي لدى الأطفال، وفقاً لمجموعة من 6 مراجعات نُشرت حديثاً من مركز أدلة الزراعة والأغذية والتغذية في .

Advertisement

وبحسب "مديكال "، تظهر هذه المراجعات المنهجية والشاملة للأبحاث الحالية، أن الفوائد التنموية للمأكولات البحرية الغنية بالمغذيات قد تفوق الأضرار المحتملة.

وتتضمن الأضرار المحتملة: انخفاض الوزن عند الولادة أو مشاكل النمو الحركي - الناتجة عن التعرض المحتمل للملوثات الموجودة في المأكولات البحرية، بما في ذلك الرصاص والزئبق.



وقال الدكتورة مورين سبيل، الباحثة الرئيسية: "يُمثل البحث في نتائج النمو والتطور المرتبطة بتناول المأكولات البحرية تحدياً، لأنها تُسهم في توفير عناصر غذائية أساسية، مثل أحماض 3 الدهنية، بالإضافة إلى ملوثات خطرة مثل الزئبق أو الرصاص".



وبحسب خبراء " "، توصي منظمات صحية رائدة، مثل لأطباء التوليد وأمراض النساء، ووكالة حماية البيئة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ، وإدارة الغذاء والدواء، النساء الحوامل بتناول المأكولات البحرية منخفضة الزئبق: تحديداً، حصتين إلى 3 حصص أسبوعاً (كل حصة ما لا يزيد عن 112 غراماً).



وينطبق هذا المعدّل على فترة الرضاعة الطبيعية أيضاً.



ومن الأسماك منخفضة الزئبق المناسبة للحمل والرضاعة: ، والبلطي، والقد، والسردين، وسمك موسى، والروبيان، والأنشوجة.