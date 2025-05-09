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صحة
للحوامل.. لهذا السبب يجب تناول المأكولات البحرية
Lebanon 24
09-05-2025
|
14:31
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تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل والطفولة يرتبط على الأرجح بنتائج إيجابية في النمو العصبي المعرفي لدى الأطفال، وفقاً لمجموعة من 6 مراجعات نُشرت حديثاً من مركز أدلة الزراعة والأغذية والتغذية في
جامعة تكساس
.
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وبحسب "مديكال
إكسبريس
"، تظهر هذه المراجعات المنهجية والشاملة للأبحاث الحالية، أن الفوائد التنموية للمأكولات البحرية الغنية بالمغذيات قد تفوق الأضرار المحتملة.
وتتضمن الأضرار المحتملة: انخفاض الوزن عند الولادة أو مشاكل النمو الحركي - الناتجة عن التعرض المحتمل للملوثات الموجودة في المأكولات البحرية، بما في ذلك الرصاص والزئبق.
وقال الدكتورة مورين سبيل، الباحثة الرئيسية: "يُمثل البحث في نتائج النمو والتطور المرتبطة بتناول المأكولات البحرية تحدياً، لأنها تُسهم في توفير عناصر غذائية أساسية، مثل أحماض
أوميغا
3 الدهنية، بالإضافة إلى ملوثات خطرة مثل الزئبق أو الرصاص".
وبحسب خبراء "
بيبي سنتر
"، توصي منظمات صحية رائدة، مثل
الكلية الأمريكية
لأطباء التوليد وأمراض النساء، ووكالة حماية البيئة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في
الولايات المتحدة
، وإدارة الغذاء والدواء، النساء الحوامل بتناول المأكولات البحرية منخفضة الزئبق: تحديداً، حصتين إلى 3 حصص أسبوعاً (كل حصة ما لا يزيد عن 112 غراماً).
وينطبق هذا المعدّل على فترة الرضاعة الطبيعية أيضاً.
ومن الأسماك منخفضة الزئبق المناسبة للحمل والرضاعة:
السلمون
، والبلطي، والقد، والسردين، وسمك موسى، والروبيان، والأنشوجة.
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