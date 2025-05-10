لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة

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يعتمد الحصول على شعر صحي يدوم (ويستمر في النمو) حتى الشيخوخة على عوامل عديدة: الصحة العامة، والجينات، والعمر، والنظام الغذائي، والبيئة، والأدوية.ولحسن الحظ، يمكن بعض هذه العوامل، والنظام الغذائي أحدها.وبحسب "ستادي فايندز"، تلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام دوراً مهماً في دورة نمو بصيلات الشعر وتجدد الخلايا.في المقابل، قد يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى تساقط الشعر.