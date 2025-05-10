هذه العادة اليومية قد تكون أخطر من التدخين على حياتك... فتجنبها!

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وفي حديثه لصحيفة "نيويورك بوست"، أضاف أن الحفاظ على صحة الجسم يتطلب تحريك الجسم بشكل منتظم ومنتج.ولفت إلى أن ممارسة الرياضة تسهم في التحكم بالوزن، وخفض ضغط ، وتعزيز صحة القلب والعظام، إضافةً إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والاكتئاب.لكن الواقع يُظهر أن كثيرين لا يحققون هذا المستوى المطلوب من النشاط.وتشير بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن أقل من ثلث البالغين يلتزمون بمعدل النشاط الأسبوعي الموصى به، والمقدّر بـ150 دقيقة من التمارين المتوسطة.والأسوأ من ذلك، أن ربع البالغين يجلسون لأكثر من ثماني ساعات يومياً، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والاكتئاب، وحتى بعض أنواع السرطان.وأوضح ويليامز أن "نمط الحياة الخامل أصبح يُعرف بنمط حياة التدخين الجديد"، لافتاً إلى أن الوقوف فترات طويلة ليس الحل الأمثل.ونصح ويليامز بضرورة زيادة الحركة اليومية، مثل ممارسة التمارين الخفيفة أو رفع معدل ضربات القلب لمدة 10-15 دقيقة على الأقل يومياً، موضحاً أن قياس كثافة التمرين يمكن أن يتم من خلال مراقبة معدل ضربات القلب للتأكد من بقائه بين 50-70% من الحد الموصى به، والذي يُحسب بطرح العمر من الرقم 220.وشدد على أهمية التحرك كل 30 دقيقة لتجنب آثار الجلوس ، داعياً إلى تبني عادات نشطة تضمن الحفاظ على الصحة العامة.