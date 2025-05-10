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صحة
قبل أن تتناول دواءك… تعرّف على التوابل التي قد تفسد مفعوله
Lebanon 24
10-05-2025
|
12:30
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تساعد التوابل على تحسين مذاق الطعام وتعزيز قيمته الغذائية. ومع ذلك، يجب الفصل بين بعض البهارات والأدوية، لأنها تؤثر سلبًا على فعاليتها بالجسم.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، التوابل التي تؤثر على فعالية الأدوية، وفقًا لموقع "Times of india".
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مشروبات وأطعمة لاتتناولها مع الأدوية:
1- القرفة في دراسة منشورة بمجلة "كيمياء الأغذية: العلوم الجزيئية"، وجد الباحثون أن الأشكال المركزة من القرفة، مثل مكملاتها الغذائية وزيتها، قد يتداخل مع قدرة الجسم على معالجة بعض الأدوية.وعندما قام باحثون من
المركز الوطني
لأبحاث المنتجات الطبيعية بجامعة ميسيسيبي بالبحث حول كيفية تأثير القرفة على مستقبلات الجسم المسئولة عن استقلاب الأدوية، لاحظوا أن سينامالدهيد المتوفر فيها يؤدي إلى تكسير الدواء بشكل أسرع، مما يقلل من فعاليته.
2- الزنجبيل رغم فعالية الزنجبيل في تخفيف الغثيان وتقليل الالتهابات وتحسين الهضم وضبط مستويات
الكوليسترول
وتنظيم ضغط
الدم
، قد يزيد من خطر التعرض للنزيف عند تناوله بكميات كبيرة بجانب أدوية السيولة، مثل الأسبرين.علاوة على ذلك، يشهد سكر الدم انخفاضًا حادا عند تناول الزنجبيل مع الإنسولين.
3 الكركم يجب تناول الكركم باعتدال، لأن مادة الكركمين المتوفرة به قد تتفاعل مع الأدوية عند ارتفاع مستوياتها بالجسم. وأظهرت إحدى الدراسات أنه يزيد من خطر الإصابة بالنزيف عند تناوله مع أدوية السيولة، الأمر الذي يجعله ممنوعًا قبل العلميات الجراحية. (الكونسلتو)
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