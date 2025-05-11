Advertisement

صحة

بسبب خطأ... عدوى قد تنتقل إلى المستشفيات

Lebanon 24
11-05-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1358886-638825803866942142.jpg
Doc-P-1358886-638825803866942142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر باحثون من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يغسلون ملابس العمل في المنزل ربما يساهمون دون قصد في انتشار حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات.
Advertisement
 
ولتقييم ما إذا كانت الغسالات المنزلية قادرة على تعقيم ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية، غسل الباحثون عينات من القماش الملوث بالماء الساخن في 6 غسالات مختلفة مخصصة للمستهلكين، باستخدام دورات تنظيف سريعة وعادية.

ووجد الباحثون، أن نصف هذه الغسالات لم يتمكن من تطهير الملابس في أثناء الدورة السريعة، في حين فشل ثلثها في التنظيف بشكل كاف خلال الدورة العادية.

وبعد كل عملية غسل، كشف تسلسل الحمض النووي لعينات الأغشية الحيوية من داخل تلك الآلات عن وجود بكتيريا قد تكون مسببة للأمراض وجينات مقاومة للمضادات الحيوية.
 
وقال معدو التقرير في بيان: "أظهر بحثنا أن الغسالات المنزلية غالبا ما تفشل في تعقيم الملابس، مما يسمح للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالبقاء على قيد الحياة".

ووجد الباحثون أيضا أن البكتيريا يمكن أن تطور مقاومة للمنظفات المنزلية، وهو ما يرفع أيضا مقاومتها لبعض المضادات الحيوية.

واقترح الباحثون تعديل إرشادات الغسيل المقدمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان تنظيف الغسالات المنزلية للملابس بشكل فعال.

وقال الباحثون "إذا كنا جادين بشأن انتقال الأمراض المعدية عبر الملابس والتعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات، فيجب علينا إعادة التفكير في كيفية غسل ما يرتديه العاملون في مجال الرعاية الصحية". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
مدير المستشفيات الميدانية بغزة للجزيرة: الجرحى يموتون بين أيدينا بسبب النقص الشديد في الإمكانيات والأدوية
lebanon 24
11/05/2025 20:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خطأ.. سحب عبوات قهوة من الأسواق!
lebanon 24
11/05/2025 20:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا عن الجيش الإيراني: إذا ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا واعتدوا على أراضينا فسيتلقون ردا قاسا
lebanon 24
11/05/2025 20:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: نفاضل بين الجرحى بحسب حالتهم بسبب نقص الإمكانات الطبية
lebanon 24
11/05/2025 20:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

منوعات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2025-05-11
07:00 | 2025-05-11
05:00 | 2025-05-11
02:00 | 2025-05-11
23:00 | 2025-05-10
15:00 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24