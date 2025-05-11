23
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بسبب خطأ... عدوى قد تنتقل إلى المستشفيات
Lebanon 24
11-05-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر باحثون من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يغسلون ملابس العمل
في المنزل
ربما يساهمون دون قصد في انتشار حالات العدوى
المقاومة
للمضادات الحيوية في المستشفيات.
Advertisement
ولتقييم ما إذا كانت الغسالات المنزلية قادرة على تعقيم ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية، غسل الباحثون عينات من القماش الملوث بالماء الساخن في 6 غسالات مختلفة مخصصة للمستهلكين، باستخدام دورات تنظيف سريعة وعادية.
ووجد الباحثون، أن نصف هذه الغسالات لم يتمكن من تطهير الملابس في أثناء
الدورة
السريعة، في حين فشل ثلثها في التنظيف بشكل كاف خلال الدورة العادية.
وبعد كل عملية غسل، كشف تسلسل
الحمض النووي
لعينات الأغشية الحيوية من داخل تلك الآلات عن وجود بكتيريا قد تكون مسببة للأمراض وجينات مقاومة للمضادات الحيوية.
وقال معدو التقرير في بيان: "أظهر بحثنا أن الغسالات المنزلية غالبا ما تفشل في تعقيم الملابس، مما يسمح للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالبقاء على قيد الحياة".
ووجد الباحثون أيضا أن البكتيريا يمكن أن تطور مقاومة للمنظفات المنزلية، وهو ما يرفع أيضا مقاومتها لبعض المضادات الحيوية.
واقترح الباحثون تعديل إرشادات
الغسيل
المقدمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان تنظيف الغسالات المنزلية للملابس بشكل فعال.
وقال الباحثون "إذا كنا جادين بشأن انتقال
الأمراض المعدية
عبر الملابس والتعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات، فيجب علينا إعادة التفكير في كيفية غسل ما يرتديه العاملون في مجال الرعاية الصحية". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مدير المستشفيات الميدانية بغزة للجزيرة: الجرحى يموتون بين أيدينا بسبب النقص الشديد في الإمكانيات والأدوية
Lebanon 24
مدير المستشفيات الميدانية بغزة للجزيرة: الجرحى يموتون بين أيدينا بسبب النقص الشديد في الإمكانيات والأدوية
11/05/2025 20:20:03
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خطأ.. سحب عبوات قهوة من الأسواق!
Lebanon 24
بسبب خطأ.. سحب عبوات قهوة من الأسواق!
11/05/2025 20:20:03
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة إرنا عن الجيش الإيراني: إذا ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا واعتدوا على أراضينا فسيتلقون ردا قاسا
Lebanon 24
وكالة إرنا عن الجيش الإيراني: إذا ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا واعتدوا على أراضينا فسيتلقون ردا قاسا
11/05/2025 20:20:03
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: نفاضل بين الجرحى بحسب حالتهم بسبب نقص الإمكانات الطبية
Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: نفاضل بين الجرحى بحسب حالتهم بسبب نقص الإمكانات الطبية
11/05/2025 20:20:03
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
منوعات
قد يعجبك أيضاً
قبل 11 عاماً من ظهور الأعراض.. اكتشاف طريقة لمعرفة الإصابة بالزهايمر
Lebanon 24
قبل 11 عاماً من ظهور الأعراض.. اكتشاف طريقة لمعرفة الإصابة بالزهايمر
09:00 | 2025-05-11
11/05/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم
07:00 | 2025-05-11
11/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون!
Lebanon 24
تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون!
05:00 | 2025-05-11
11/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يعاني من "حب الشباب".. دراسة جديدة يجب الاطلاع عليها
Lebanon 24
لمن يعاني من "حب الشباب".. دراسة جديدة يجب الاطلاع عليها
02:00 | 2025-05-11
11/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد البازلاء الخضراء
Lebanon 24
فوائد البازلاء الخضراء
23:00 | 2025-05-10
10/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
07:53 | 2025-05-11
11/05/2025 07:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
23:31 | 2025-05-10
10/05/2025 11:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة حادثة "الطائرة الشراعية" في جونيه!
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة حادثة "الطائرة الشراعية" في جونيه!
16:26 | 2025-05-10
10/05/2025 04:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
09:30 | 2025-05-11
11/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
08:14 | 2025-05-11
11/05/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2025-05-11
قبل 11 عاماً من ظهور الأعراض.. اكتشاف طريقة لمعرفة الإصابة بالزهايمر
07:00 | 2025-05-11
دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم
05:00 | 2025-05-11
تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون!
02:00 | 2025-05-11
لمن يعاني من "حب الشباب".. دراسة جديدة يجب الاطلاع عليها
23:00 | 2025-05-10
فوائد البازلاء الخضراء
15:00 | 2025-05-10
ما هي فوائد الأناناس؟
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 20:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24