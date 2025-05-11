بسبب خطأ... عدوى قد تنتقل إلى المستشفيات

حذر باحثون من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يغسلون ملابس العمل ربما يساهمون دون قصد في انتشار حالات العدوى للمضادات الحيوية في المستشفيات.

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ولتقييم ما إذا كانت الغسالات المنزلية قادرة على تعقيم ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية، غسل الباحثون عينات من القماش الملوث بالماء الساخن في 6 غسالات مختلفة مخصصة للمستهلكين، باستخدام دورات تنظيف سريعة وعادية.



ووجد الباحثون، أن نصف هذه الغسالات لم يتمكن من تطهير الملابس في أثناء السريعة، في حين فشل ثلثها في التنظيف بشكل كاف خلال الدورة العادية.



وبعد كل عملية غسل، كشف تسلسل لعينات الأغشية الحيوية من داخل تلك الآلات عن وجود بكتيريا قد تكون مسببة للأمراض وجينات مقاومة للمضادات الحيوية.

وقال معدو التقرير في بيان: "أظهر بحثنا أن الغسالات المنزلية غالبا ما تفشل في تعقيم الملابس، مما يسمح للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالبقاء على قيد الحياة".



ووجد الباحثون أيضا أن البكتيريا يمكن أن تطور مقاومة للمنظفات المنزلية، وهو ما يرفع أيضا مقاومتها لبعض المضادات الحيوية.



واقترح الباحثون تعديل إرشادات المقدمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان تنظيف الغسالات المنزلية للملابس بشكل فعال.



وقال الباحثون "إذا كنا جادين بشأن انتقال عبر الملابس والتعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات، فيجب علينا إعادة التفكير في كيفية غسل ما يرتديه العاملون في مجال الرعاية الصحية". (سكاي نيوز عربية)