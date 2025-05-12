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صحة
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
Lebanon 24
12-05-2025
|
14:00
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كشف فريق بحثي من
كوريا الجنوبية
، عن علاج تجريبي جديد أعاد الأمل باستعادة البصر لفاقديه، بعد نجاحه في تجديد الخلايا العصبية في شبكية
العين
لدى الفئران. ويعتمد العلاج على مركّب من الأجسام المضادة يحجب بروتين Prox1 الذي يعيق عملية تجدد الأعصاب.
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وأوضحت الدراسة أن هذه التقنية تُفعّل قدرات الشفاء الذاتي للعين، وهي ميزة موجودة لدى بعض الفقاريات لكنها معطّلة لدى الثدييات بسبب هذا البروتين.
وعلى وجه التحديد، يتسرب Prox1 إلى خلايا دعم أعصاب الشبكية، والتي تُسمى خلايا مولر الدبقية MG بعد حدوث الضرر، مما يُعيق قدرتها على التجدد. ونعلم أن خلايا MG مسؤولة عن الخلايا العصبية الشبكية ذاتية الشفاء لدى سمك الزرد، ولكن في الثدييات، يعمل بروتين Prox1 كحاجز لـMG. والعلاج الجديد يهدف لإزالة هذا الحاجز.
ورغم أن العلاج لم يُختبر بعد على البشر، يُتوقع أن تبدأ التجارب السريرية عام 2028، في خطوة قد تُحدث تحولًا جذريًا في علاج أمراض فقدان البصر. (العربية)
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