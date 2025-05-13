24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نظام غذائي يساعد على تخفيف طنين الأذن.. دراسة تكشف
Lebanon 24
13-05-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت نتائج دراسة جديدة وجود صلة بين بعض الأطعمة وانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن. وبحسب ما نشره موقع "New
atlas
" نقلًا عن دورية "BMJ Open"، تُقدم الدراسة طريقة سهلة للحصول على بعض الهدوء والسكينة لمن يعانون من مشكلة طنين الأذن.
Advertisement
نظرًا لاختلاف أسباب طنين الأذن بشكل كبير، فقد طُرحت مجموعة واسعة من العلاجات المقترحة. وقد حقق الباحثون نجاحًا من خلال نهج متعدد الجوانب باستخدام تطبيق؛ وعلاج ثنائي الحواس باستخدام الصوت واللمس؛ والعلاج السلوكي المعرفي؛ وجهاز يُوصل نبضات كهربائية إلى الدماغ.
أجرى باحثون من
جامعة تشنغدو
للطب الصيني التقليدي في
الصين
تحليلًا لنتائج 8 دراسات علمية ونجحوا في التوصل إلى إضافة علاج محتمل آخر إلى مجموعة أدوات طنين الأذن هو
النظام الغذائي
.
اكتشف الباحثون أن استهلاك الفاكهة والألياف ومنتجات الألبان والكافيين، جميعها قادرة على تقليل خطر الإصابة بطنين الأذن. وتحديدًا، ارتبط تناول كميات أكبر من الفاكهة بانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن بنسبة 35%؛ وتناول منتجات الألبان بانخفاض الخطر بنسبة 17%؛ وتناول الكافيين بانخفاض 10%؛ والألياف الغذائية بانخفاض 9%.
ويشير الباحثون إلى أنه من الواضح أن التغذية تلعب دورًا في التسبب في العديد من الأمراض أو التخفيف منها. في هذه الحالة، وبينما هم غير متأكدين من سبب تأثير هذه الأطعمة تحديدًا، يعتقدون أن ذلك ربما يكون له علاقة بتأثيراتها على الأوعية الدموية والأعصاب، بالإضافة إلى تأثيراتها المضادة للأكسدة
بشكل عام
.
وخلص الباحثون إلى أنه "من المتوقع أن تلعب الاستراتيجيات الغذائية للوقاية من طنين الأذن دورًا هامًا في إدارة طنين الأذن المزمن". (العربية)
مواضيع ذات صلة
تغييرات بسيطة في نظامكم الغذائي قد تخفف طنين الأذن
Lebanon 24
تغييرات بسيطة في نظامكم الغذائي قد تخفف طنين الأذن
13/05/2025 12:25:10
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كالأطفال... نظام غذائي يساعد على النوم الهادئ
Lebanon 24
كالأطفال... نظام غذائي يساعد على النوم الهادئ
13/05/2025 12:25:10
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أكثر نظام غذائي يطيل عمر المرأة؟ اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ما هو أكثر نظام غذائي يطيل عمر المرأة؟ اليكم آخر الدراسات
13/05/2025 12:25:10
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نظام غذائي" يسبب الالتهاب.. تجربة تكشف
Lebanon 24
"نظام غذائي" يسبب الالتهاب.. تجربة تكشف
13/05/2025 12:25:10
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
5 عادات شائعة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان
Lebanon 24
5 عادات شائعة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان
03:00 | 2025-05-13
13/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
23:00 | 2025-05-12
12/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تمارين بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال بعد الخمسين
Lebanon 24
تمارين بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال بعد الخمسين
16:00 | 2025-05-12
12/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
Lebanon 24
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
14:00 | 2025-05-12
12/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العمل المفرط يهدد صحتك بـ8 أضرار جسيمة
Lebanon 24
العمل المفرط يهدد صحتك بـ8 أضرار جسيمة
10:27 | 2025-05-12
12/05/2025 10:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
Lebanon 24
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
01:30 | 2025-05-13
13/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
08:00 | 2025-05-12
12/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
09:42 | 2025-05-12
12/05/2025 09:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟
Lebanon 24
"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟
16:00 | 2025-05-12
12/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصاله عن ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل كميل ابي خليل مع عاصي الحلاني (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصاله عن ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل كميل ابي خليل مع عاصي الحلاني (فيديو)
02:26 | 2025-05-13
13/05/2025 02:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-05-13
5 عادات شائعة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان
23:00 | 2025-05-12
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
16:00 | 2025-05-12
تمارين بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الرجال بعد الخمسين
14:00 | 2025-05-12
دواء ثوري يعيد الأمل للمكفوفين!
10:27 | 2025-05-12
العمل المفرط يهدد صحتك بـ8 أضرار جسيمة
08:30 | 2025-05-12
10 خطوات فعالة للتعامل مع اضطراب القلق
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
13/05/2025 12:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24