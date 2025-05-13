هل تشعر بالتعب رغم نومك لساعات كافية؟ إليك السبب وراء ذلك

هل تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق رغم نومك لساعات كافية؟ قد يكون السبب أبعد مما تتصور.
ويشير الدكتور باباك أشرفي، اختصاصي الطب العام في Superdrug Online Doctor، إلى أن الحساسية الموسمية مثل حمى القش قد تكون السبب وراء الشعور المستمر بالتعب.
ويشرح الدكتور أشرفي أن الحساسية لا تؤثر على النوم بشكل مباشر فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى إرهاق الجسم حتى مع النوم الكافي، حيث يستجيب جهاز المناعة للمهيجات مثل حبوب اللقاح، مما يجعله في حالة نشاط مستمر لمحاربة الأجسام المضادة، وهو ما يشبه الإرهاق الذي يصاحب نزلات البرد.