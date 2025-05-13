هل تشعر بالتعب رغم نومك لساعات كافية؟ إليك السبب وراء ذلك

هل تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق رغم نومك لساعات كافية؟ قد يكون السبب أبعد مما تتصور.

ويشير الدكتور ، اختصاصي الطب العام في Superdrug Online Doctor، إلى أن الحساسية الموسمية مثل حمى القش قد تكون السبب وراء الشعور المستمر بالتعب.

ويشرح الدكتور أشرفي أن الحساسية لا تؤثر على النوم بشكل مباشر فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى إرهاق الجسم حتى مع النوم الكافي، حيث يستجيب جهاز المناعة للمهيجات مثل حبوب اللقاح، مما يجعله في حالة نشاط مستمر لمحاربة الأجسام المضادة، وهو ما يشبه الإرهاق الذي يصاحب نزلات البرد.

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وأضاف أن "استجابة الجسم لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح قد تكون مرهقة جسدياً، ما يجعل المصابين يشعرون بالتعب أو الخمول بشكل غير معتاد".وتشمل الأعراض المتكررة المستمر، وانسداد الأنف، واضطراب النوم، ما يجعل الحياة اليومية مرهقة.ولمواجهة هذا الإرهاق، ينصح الدكتور بحماية نفسك قدر الإمكان من حبوب اللقاح والتحدث إلى مختص. ويوضح: "يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين في تخفيف الأعراض، لكن بعض أنواعها تسبب النعاس، لذا أوصي بالتحدث إلى الصيدلي لاختيار الأنواع التي لا تسبب النعاس".ويُذكر أن هيئة (NHS) توصي بمراجعة الطبيب إذا كانت مشكلات النوم تؤثر على حياتك اليومية أو استمرت لأشهر.