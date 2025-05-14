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صحة

أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق تقلل من فاعليته

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:00
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يلجأ معظم الناس إلى مزيل العرق كجزء أساسي من روتينهم اليومي، دون التوقف كثيرا عند طريقة استخدامه أو كميته المناسبة.

ورغم أنه منتج بسيط ومألوف، إلا أن استخدامه بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تهيّج البشرة أو تقليل فعاليته.
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وبهذا الصدد، قدّم أوليفر باتيست، الشريك المؤسس لعلامة Make Waves لمزيلات العرق الطبيعية، مجموعة من النصائح لتصحيح المفاهيم الشائعة وتحسين تجربة الاستخدام.

يؤكد باتيست أن العديد من الناس يفرطون في استخدام مزيل العرق، قائلا: "أُذهل دائما من عدد المسحات التي يستخدمها البعض؛ فبعضهم يمرر مزيل العرق من 5 إلى 10 مرات على كل إبط".

ويُنصح بالاكتفاء بمسحتين إلى 3 مسحات فقط لكل إبط، حيث إن زيادة الكمية لا تعني حماية أقوى. بل على العكس، قد يؤدي تراكم المنتج إلى تأخّر جفافه، وظهور بقع على الملابس، وتهيج الجلد.

وأشار باتيست إلى أن إعادة وضع مزيل العرق عدة مرات خلال اليوم دون تنظيف الجلد، وخاصة في الأيام الحارة، يعد من الأخطاء الشائعة.

وأوضح: "عند الشعور بالحاجة إلى تجديد مزيل العرق، يقوم البعض بوضع طبقة جديدة مباشرة دون غسل الإبطين، وهو ما قد يُضعف فعالية المنتج بل ويسبب التهيّج".

وينصح في هذه الحالة بتنظيف منطقة الإبطين أولا باستخدام الماء الدافئ أو منديل مبلل، ثم إعادة وضع المنتج. وهذه الخطوة تضمن شعورا بالانتعاش وتحافظ على فعالية المزيل.
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