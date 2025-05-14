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صحة

نصائح طبية لتحسين جودة النوم لمرضى الربو

Lebanon 24
14-05-2025 | 14:00
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يُعد الربو من الأمراض التنفسية المزمنة التي تتسبب في أعراض مثل الصفير، والسعال، وضيق التنفس.  وقد تتفاقم هذه الأعراض خلال الليل، مما يؤثر سلبًا على جودة النوم، وذلك وفقا لموقع hindustan times.
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 7 نصائح لمرضى الربو لمساعدتك على النوم بشكل أفضل
 
1. الالتزام بجدول الأدوية
 
تناول الأدوية الموصوفة بانتظام، حتى في حالة عدم وجود أعراض.  إذا نصحك الطبيب، يمكنك استخدام البخاخ الإسعافي قبل النوم.

2. تحديد وإزالة المهيجات
تشمل المهيجات الشائعة في غرفة النوم عث الغبار، والعفن، ووبر الحيوانات، وحبوب اللقاح.  لتقليل التعرض لها، استخدمي أغطية مراتب مضادة للحساسية، واغسلي الفراش بالماء الساخن أسبوعيًا، واحتفظي بالحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم، خاصة إذا حددها الطبيب كمهيجات.

3. الحفاظ على نظافة بيئة النوم
 
نظف السجاد والستائر بانتظام، وتجنبي الفوضى.  حافظي عل نسبة الرطوبة بين 30-50% لتقليل نمو العفن وانتشار عث الغبار.

4. مراقبة الأعراض الليلية
 
سجلي أعراضك وقراءات ذروة التدفق قبل النوم وبعد الاستيقاظ.  تساعد هذه البيانات الطبيب في تحديد ما إذا كان الربو تحت السيطرة أو يحتاج إلى تعديل في العلاج.

5. تجنب الوجبات المتأخرة والمهيجات
 
تناول وجبة ثقيلة قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات قد يحفز إفراز الحمض الزائد، مما يزيد من السعال الليلي.

6. إنشاء روتين نوم منتظم
 
الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا يساعد جسمك على التكيف مع نمط نوم منتظم، مما يحسن جودة النوم.

7. استشارة الطبيب بانتظام
 
إذا استمرت الأعراض الليلية أو تفاقمت، استشير طبيبك لتقييم حالتك وتعديل خطة العلاج حسب الحاجة. (اليوم السابع)
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