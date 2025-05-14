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صحة

هذه الفاكهة تحافظ على عينيك وتعالج الإمساك

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:00
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الفواكه الطبيعية هي المصدر الهام والضروري للسكريات الصحية "سكر الفركتوز"، تلك السكريات الطبيعية التي لا ترفع سكر الدم ولا تضر الصحة العامة ولا تزيد الوزن ما دام الإنسان يتناولها باعتدال، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع eating well المعني بالتغذية.
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الشمام وفوائده
الشمام أحد أهم أنواع الفاكهة المنتشرة حاليًا في الأسواق، والتي تحتوي على مغذيات وفوائد وعناصر لا حصر لها. يحتوي الشمام على نسبة عالية جدًا من الماء، وهذا ما يميزه بشكل خاص لأنه يعد وسيلة هامة للترطيب العميق للجسم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فرص الإصابة بالجفاف وضعف الترطيب نتيجة العطش الشديد وقلة نسب السوائل في الجسم نتيجة التعرق.

فوائد الترطيب

- يوفر الشمام ترطيبًا عميقًا للجسم وشعورًا بالهدوء.
- يعادل من درجة حرارة الجسم.
- كما أنه لطيف على المعدة.

القيمة الغذائية للشمام
- الشمام مصدر رائع لبيتا كاروتين، وهو "بروفيتامين" صحي ومفيد وفعال.
- يحتوي الشمام على فيتامين أ الذي له دور كبير في تدعيم الرؤية والإبصار والتخلص من مشاكل النظر.
- كما أنه يعزز من الخصوبة والصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء، فيعزز من الهرمونات الأنثوية والذكورية ونسبتها.
- كوب واحد من الشمام، أي ثمرة واحدة، يحتوي على ثلث القيمة اليومية من فيتامين أ التي يحتاجها الجسم بشكل عام.

فوائد الشمام
- ألياف غذائية عالية تشعرك بالشبع لفترة طويلة، لذلك فهو مناسب للأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن.
- يعزز من حركة المعدة وبالتالي يحسن من الهضم والإخراج.
- يقلل من فرص الإمساك.
- يساعد على الترطيب الكامل والعميق للجسم.
- يحسن من مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، فيشعرك بالانتباه واليقظة والقوة. (اليوم السابع)
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