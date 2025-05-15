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صحة

في 60 ثانية.. اختبار سريع يكشف العلامات المبكرة للزهايمر

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:01
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حذّرت تقارير طبية حديثة من أن تراجع القدرات الإدراكية قد يبدأ بأعراض بسيطة يمكن رصدها من خلال اختبار قصير لا يتجاوز 60 ثانية، يتم إجراؤه باستخدام القلم والورقة، مما يساهم في الكشف المبكر عن أمراض مثل الزهايمر والخرف.

وأوضح الدكتور ماثيو موتيسي، أخصائي جراحة العظام في مركز "بابتيست هيلث" بميامي، أن هذا الاختبار يقوم على كتابة أكبر عدد ممكن من الكلمات ضمن فئة محددة، مثل أسماء فواكه أو حيوانات، خلال دقيقة واحدة. ويُعتبر تسجيل 15 كلمة علامة مقبولة، في حين يشير الوصول إلى 21 كلمة أو أكثر إلى سلامة الوظائف المعرفية.

وأوضح موتيسي، في تصريح لمجلة "بريفنشن"، أن مواجهة صعوبة في هذا النوع من التصنيف قد تشير إلى ضعف إدراكي مبكر، لكنه شدد على أهمية التقييم الطبي الدقيق قبل القلق، خصوصًا أن بعض الهفوات البسيطة مثل نسيان الأسماء أو أماكن الأشياء شائعة مع التقدم في العمر.
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من جهتها، أظهرت بيانات نشرتها Surrey Live، أن أكثر من نصف النساء يشعرن بالقلق بشأن فقدان الذاكرة، في وقت يؤكد فيه الأطباء أن التغيرات الطفيفة في الأداء الذهني لا تعني بالضرورة وجود مرض.


ويشدد الخبراء على أهمية نمط الحياة في الحفاظ على صحة الدماغ، مشيرين إلى دور التمارين البدنية، والنظام الغذائي النباتي، والتفاعل الاجتماعي، والتوقف عن التدخين، في الحد من التدهور المعرفي. كما حذروا من اللجوء إلى المكملات الغذائية أو برامج تحسين الذاكرة المنتشرة على الإنترنت، لعدم وجود أدلة علمية كافية على فعاليتها.


وفي دراسة حديثة، أظهرت نتائج واعدة لتحسين الوظائف الإدراكية لدى المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا ومارسوا الرياضة اليومية، إلى جانب التأمل وتمارين التنفس والانضمام إلى جلسات دعم جماعي. حيث لوحظ تحسن أو استقرار لدى من التزموا بهذه التغييرات، مقارنة بتراجع الأداء الذهني لدى من لم يلتزموا بها.
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