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صحة
لمكافحة 13 نوعاً من السرطان.. كم خطوة تحتاج يومياً؟
Lebanon 24
16-05-2025
|
09:12
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كشفت دراسة حديثة من جامعة أوكسفورد
البريطانية
أن 7.000 خطوة فقط قد تكون كافية لتحقيق فوائد صحية كبيرة، أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
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وبحسب الدراسة التي نُشرت في
المجلة البريطانية
للطب الرياضي، فإن الأشخاص الذين يمشون 7.000 خطوة يومياً ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 11%، فيما تزداد النسبة إلى 16% عند المشي 9.000 خطوة. اللافت أن تجاوز هذا العدد لم يُظهر فوائد إضافية واضحة.
شارك في الدراسة أكثر من 85.000 شخص من
المملكة
المتحدة، ارتدوا أجهزة تتبع للحركة لمدة أسبوع، وتمت متابعة حالاتهم الصحية على مدار ست سنوات.
وتبيّن أن المشي بين 5.000 و9.000 خطوة يومياً، يساهم في تقليل احتمالات الإصابة بالسرطان، دون أن تكون سرعة المشي عاملًا مؤثراً في النتيجة.
شملت أنواع السرطان التي ركزت عليها الدراسة تلك المرتبطة بانخفاض النشاط البدني، منها: سرطان المريء، الكبد، الرئة، الكلى، المعدة، بطانة الرحم، اللوكيميا النخاعية، الورم النقوي، القولون، الرأس والعنق، المستقيم، المثانة، والثدي.
وكانت النتيجة أن 3% فقط من المشاركين أُصيبوا بأحد هذه الأنواع خلال فترة المتابعة، وكان سرطان القولون والرئة الأكثر شيوعاً بين الرجال، وسرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم والرئة بين النساء.
توصل الباحثون إلى أن مجرد استبدال وقت الجلوس بأي نشاط بدني خفيف أو متوسط يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بينما لم تُسجّل فوائد إضافية واضحة عند زيادة شدة النشاط من الخفيف إلى المتوسط. (امارات 24)
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