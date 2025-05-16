5 عادات بسيطة لتحسين صحة القلب وتقليل خطر النوبات القلبية

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رغم أن أمراض القلب لا تزال من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، فإن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بشكل كبير. ووفقًا لما نشرته صحيفة ، شارك الأميركي جاك وولفسون عبر حسابه في "إنستغرام" خمس نصائح يومية سهلة تعزز صحة القلب وتُحدث فرقًا على المدى وهي:كلما أمضيت وقتًا أطول ، قلّ خطر إصابتك بنوبة قلبية، بحسب د. وولفسون. فالهواء النقي، وضوء الشمس، والحركة الطبيعية، كلها عوامل تُحسن صحة القلب وتعزز المناعة.ينصح بجعل وقت النوم أبكر بساعة مما هو معتاد. النوم الجيد يتيح للقلب فرصة للراحة وتجديد النشاط، ويساهم في توازن الهرمونات والشفاء الذاتي للجسم.الابتعاد عن التكنولوجيا ينعكس إيجابًا على جودة النوم ويقلل من التوتر، كما يمنح وقتًا أكبر لممارسة الرياضة أو التأمل أو قضاء الوقت مع العائلة – وهي جميعها عادات داعمة لصحة القلب.يشير د. وولفسون إلى أن الوقوف حافيًا على الأرض، لا سيما في الطبيعة، يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق . هذا التواصل المباشر مع الأرض يُعرف بـ"التأريض"، وله فوائد محتملة لصحة القلب والجسم.شكر الله أو الامتنان مرة واحدة يوميًا يمكن أن يُخفض مستويات التوتر ويحسّن الحالة النفسية. الامتنان يُقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والرفاه النفسي العام. (العربية)