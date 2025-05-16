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صحة

5 عادات بسيطة لتحسين صحة القلب وتقليل خطر النوبات القلبية

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:00
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رغم أن أمراض القلب لا تزال من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، فإن تبني نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بشكل كبير. ووفقًا لما نشرته صحيفة hindustan times، شارك طبيب القلب الأميركي جاك وولفسون عبر حسابه في "إنستغرام" خمس نصائح يومية سهلة تعزز صحة القلب وتُحدث فرقًا على المدى الطويل وهي:
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قضاء وقت في الطبيعة
كلما أمضيت وقتًا أطول في الهواء الطلق، قلّ خطر إصابتك بنوبة قلبية، بحسب د. وولفسون. فالهواء النقي، وضوء الشمس، والحركة الطبيعية، كلها عوامل تُحسن صحة القلب وتعزز المناعة.

نوم مبكر وجيد
ينصح بجعل وقت النوم أبكر بساعة مما هو معتاد. النوم الجيد يتيح للقلب فرصة للراحة وتجديد النشاط، ويساهم في توازن الهرمونات والشفاء الذاتي للجسم.

تقليل وقت استخدام الشاشات
الابتعاد عن التكنولوجيا ينعكس إيجابًا على جودة النوم ويقلل من التوتر، كما يمنح وقتًا أكبر لممارسة الرياضة أو التأمل أو قضاء الوقت مع العائلة – وهي جميعها عادات داعمة لصحة القلب.

المشي حافي القدمين
يشير د. وولفسون إلى أن الوقوف حافيًا على الأرض، لا سيما في الطبيعة، يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم. هذا التواصل المباشر مع الأرض يُعرف بـ"التأريض"، وله فوائد محتملة لصحة القلب والجسم.

ممارسة الامتنان اليومي
شكر الله أو التعبير عن الامتنان مرة واحدة يوميًا يمكن أن يُخفض مستويات التوتر ويحسّن الحالة النفسية. الامتنان يُقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والرفاه النفسي العام. (العربية)
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