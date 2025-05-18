دراسة تحذر: مكوّن في مشروبات الطاقة قد يُسرّع تطور سرطان الدم

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كشفت دراسة حديثة أجراها معهد ويلموت للسرطان بجامعة روتشستر، ونُشرت في مجلة نيتشر، أن حمض التورين—المكوّن الشائع في مشروبات الطاقة مثل "ريد بول" و"سيلسيوس" قد يلعب دورًا في تعزيز نمو خلايا سرطان .وأظهرت نتائج التجارب أن خلايا سرطان الدم تستخدم التورين كمصدر للطاقة عبر عملية "تحلل الغلوكوز"، ما يمنحها قدرة أكبر على الانقسام والتكاثر. وفي تجارب على الفئران، ساهمت مكملات التورين في تسريع تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة لدى الفئران ذات المناعة الطبيعية.ورغم أن التورين يُوجد طبيعيًا في اللحوم والأسماك، ويُستخدم أحيانًا لتخفيف آثار العلاج الكيميائي، إلا أن الإفراط في استهلاكه عبر مشروبات الطاقة أو المكملات قد يُزوّد الخلايا السرطانية بـ"وقود إضافي"، وفق الدراسة.ودعا الباحثون إلى إعادة تقييم استخدام التورين، خصوصًا لدى مرضى سرطان الدم أو من يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام، محذّرين من انتشاره الواسع وسهولة الحصول عليه. كما يعمل الفريق حاليًا على دراسة احتمال وجود علاقة بين التورين وسرطانات أخرى، مثل سرطان القولون والمستقيم.ورغم أن النتائج لا تزال أولية وتتطلب دراسات أعمق، يرى الباحثون أن الحد من امتصاص التورين قد يمهّد لخيارات جديدة في . (العربية)