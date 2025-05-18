23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تحذر: مكوّن في مشروبات الطاقة قد يُسرّع تطور سرطان الدم
Lebanon 24
18-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أجراها معهد ويلموت للسرطان بجامعة روتشستر، ونُشرت في مجلة نيتشر، أن حمض التورين—المكوّن الشائع في مشروبات الطاقة مثل "ريد بول" و"سيلسيوس" قد يلعب دورًا في تعزيز نمو خلايا سرطان
الدم
.
Advertisement
وأظهرت نتائج التجارب أن خلايا سرطان الدم تستخدم التورين كمصدر للطاقة عبر عملية "تحلل الغلوكوز"، ما يمنحها قدرة أكبر على الانقسام والتكاثر. وفي تجارب على الفئران، ساهمت مكملات التورين في تسريع تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة لدى الفئران ذات المناعة الطبيعية.
ورغم أن التورين يُوجد طبيعيًا في اللحوم والأسماك، ويُستخدم أحيانًا لتخفيف آثار العلاج الكيميائي، إلا أن الإفراط في استهلاكه عبر مشروبات الطاقة أو المكملات قد يُزوّد الخلايا السرطانية بـ"وقود إضافي"، وفق الدراسة.
ودعا الباحثون إلى إعادة تقييم استخدام التورين، خصوصًا لدى مرضى سرطان الدم أو من يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام، محذّرين من انتشاره الواسع وسهولة الحصول عليه. كما يعمل الفريق حاليًا على دراسة احتمال وجود علاقة بين التورين وسرطانات أخرى، مثل سرطان القولون والمستقيم.
ورغم أن النتائج لا تزال أولية وتتطلب دراسات أعمق، يرى الباحثون أن الحد من امتصاص التورين قد يمهّد لخيارات
علاجية
جديدة في
المستقبل
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
أمر خطير.. مشروبات تسبب سرطان الفم!
Lebanon 24
أمر خطير.. مشروبات تسبب سرطان الفم!
19/05/2025 09:35:32
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
Lebanon 24
دراسة تكشف: منتجات الألبان تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم
19/05/2025 09:35:32
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: قصور القلب يسرّع شيخوخة الدماغ
Lebanon 24
دراسة: قصور القلب يسرّع شيخوخة الدماغ
19/05/2025 09:35:32
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت!
Lebanon 24
الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت!
19/05/2025 09:35:32
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
Lebanon 24
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
00:39 | 2025-05-19
19/05/2025 12:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدق ناقوس الخطر.. مرضٌ ينتشر والسلطات تدعو إلى التلقيح
Lebanon 24
دولة تدق ناقوس الخطر.. مرضٌ ينتشر والسلطات تدعو إلى التلقيح
16:03 | 2025-05-18
18/05/2025 04:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"كوفيد طويل الأمد" يخلّف أضراراً محتملة في الدماغ!
Lebanon 24
"كوفيد طويل الأمد" يخلّف أضراراً محتملة في الدماغ!
14:31 | 2025-05-18
18/05/2025 02:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أدوات شخصية يجب استبدالها بانتظام لحماية صحتك
Lebanon 24
5 أدوات شخصية يجب استبدالها بانتظام لحماية صحتك
08:15 | 2025-05-18
18/05/2025 08:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
05:00 | 2025-05-18
18/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
03:30 | 2025-05-18
18/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:39 | 2025-05-19
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
16:03 | 2025-05-18
دولة تدق ناقوس الخطر.. مرضٌ ينتشر والسلطات تدعو إلى التلقيح
14:31 | 2025-05-18
"كوفيد طويل الأمد" يخلّف أضراراً محتملة في الدماغ!
08:15 | 2025-05-18
5 أدوات شخصية يجب استبدالها بانتظام لحماية صحتك
05:00 | 2025-05-18
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
02:00 | 2025-05-18
للعاملين في الرعاية الصحية.. تحذيرٌ من باحثين
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24