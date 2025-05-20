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صحة
في سابقة عالمية.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:02
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نجح جرّاحون أميركيون بإجراء عملية زرع مثانة بشرية، في جراحة هي الأولى من نوعها في العالم ويمكن أن تشكّل نقطة تحوّل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خطيرة في المثانة.
والمريض الذي خضع لهذه الجراحة يدعى
أوسكار
لارينزار، وهو أب يبلغ من العمر 41 عاما، ويخضع لغسيل الكلى منذ سبع سنوات.
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وجرت هذه العملية الجراحية بتعاون بين جامعتين في
كاليفورنيا
.
وقالت إحدى هاتين الجامعتين "يو سي إل أيه" في بيان إنّ المريض أصيب بالسرطان، مما استدعى إزالة جزء كبير من مثانته قبل سنوات، ثم أزيلت كليتاه.
وأوضح البيان أنّ لارينزار حصل على مثانة وكلية خلال العملية الجراحية التي استغرقت ثماني ساعات تقريبا وأجريت في مطلع
مايو
الجاري في
مركز رونالد ريغان الطبي
التابع للجامعة في كاليفورنيا. (العربية)
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