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صحة

إليكم عواقب استخدام الهاتف في المرحاض

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:32
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دعا الأطباء إلى اعتبار المرحاض "منطقة خالية من الهواتف الذكية". وتعد القراءة في المرحاض عادة منتشرة منذ زمن طويل، لكن الأجهزة الحديثة، مثل الهواتف الذكية قد تطيل هذه العملية إلى حد بعيد، مما يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.
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وشملت الدراسة 125 شخصا خضعوا لفحص تنظير القولون. وقد عرضت نتائجها الدكتورة تريشا ساتيا باسريتشا من المركز الطبي "بيث إسرائيل ديكونيس" في مؤتمر "أسبوع أمراض الجهاز الهضمي" في سان دييغو بتاريخ 5 أيار. 
 
واعترف 66% من المشاركين الذين خضعوا لفحص تنظير القولون باستخدامهم المنتظم للهواتف في المرحاض.

وأكد نحو ثلث المستخدمين أن هذا يطيل فترة جلوسهم في الحمام، واتضح أن 54.3% منهم يقرأون الأخبار و44.4% يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي و30.5% يكتبون الرسائل والبريد الإلكتروني.

وكشفت الدراسة أن لدى مستخدمي الهواتف في المرحاض يرتفع خطر إصابتهم بأعراض البواسير بنسبة 46%. وهذه النسبة ثابتة بغض النظر عن العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط البدني والنظام الغذائي.
 
ويقول العلماء إن الجلوس المطول في وضعية التبرز يزيد الضغط على الأوردة في منطقة المستقيم، مما يؤدي إلى تورمها والتهابها، وهي العملية الأساسية لتشكل البواسير. (روسيا اليوم) 
 

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