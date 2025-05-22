Advertisement

صحة

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للدغات البعوض؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1364258-638835115529150492.jpg
Doc-P-1364258-638835115529150492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت الدكتورة ألكسندرا فيليوفا أن العلم لم يتوصل بعد إلى تفسير قاطع لتفضيل البعوض لدغ الأشخاص ذوي فصيلة دم محددة. ومع ذلك، فإن حاملي فصيلة الدم الأولى هم الأكثر عرضة للدغات البعوض.
Advertisement
 
ووفقا لها، حاملو الفصيلة الثانية أقل جذبا للبعوض، بينما لا يعاني حاملو الفصيلتين الثالثة والرابعة عمليا من لدغات البعوض. ولكن البعوض لا يتفاعل مع فصيلة الدم فقط، بل يتفاعل أيضا مع كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. فعند ممارسة الرياضة، يتنفس الشخص بنشاط أكبر ويطلق المزيد من ثاني أكسيد الكربون، ما يجذب المزيد من الحشرات. وينطبق الأمر نفسه على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لأنهم يطلقون غاز ثاني أكسيد الكربون بكثافة أكبر من غيرهم. كما يمكن أن ينجذب البعوض إلى بعض الروائح.

وتقول: "مثلا رائحة مرضى الكبد والكلى تشبه رائحة الأمونيا، ورائحة مرضى السكري تشبه رائحة الأسيتون. وكلتا الرائحتين تجذبان البعوض. كما أن درجة حرارة الجسم مهمة: فكلما ارتفعت، سهلت على البعوض امتصاص الدم. لهذا السبب، تفضل لدغ الشخص في منطقة الرقبة، وخلف الأذنين، وتحت الإبط، فهي أكثر الأماكن دفئا".

ووفقا لها، للحماية من البعوض في الطبيعة، يمكن استخدام المواد الطاردة للحشرات. ومن المنطقي أيضا ارتداء ملابس فاتحة اللون لأنها تسخن بدرجة أقل، ما يعني أن خطر التعرض للبعوض سيكون ضئيلا.

وتوصي الطبيبة بعدم الاستهانة بالبعوض، لأنه أحيانا يحمل أمراضا خطيرة، مثل الملاريا وحمى الضنك وداء الفيلاريات وداء التولاريميا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الأشخاص الأكثر عرضة للجلطات أثناء السفر بالطائرات
lebanon 24
22/05/2025 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار بسيط للشم قد يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لمرض ألزهايمر
lebanon 24
22/05/2025 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم العالمي لمرض الصرع... مَنْ هم الاكثر عرضة للإصابة به؟
lebanon 24
22/05/2025 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
النساء الحاملات لفصيلة الدم هذه هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي
lebanon 24
22/05/2025 15:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:53 | 2025-05-22
05:30 | 2025-05-22
02:56 | 2025-05-22
00:32 | 2025-05-22
23:00 | 2025-05-21
15:00 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24