انتبه لهذا المرض الشائع إذا كان طفلك يستخدم الشاشة كثيراً!

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حذّرت دراسة أميركية من ارتباط استخدام الأطفال والمراهقين المفرط لمنصات مثل إنستغرام وتيك توك بتطور أعراض الاكتئاب في سن مبكرة.البحث، الذي أجرته جامعة في سان على أكثر من 12 ألف طفل، أظهر أن الأطفال في عمر 12 و13 الذين أمضوا وقتاً أطول على ، أظهروا معدلات أعلى من الاكتئاب، رغم أن من عانوا منه في سن 9 و10 لم يكونوا أكثر استخداماً لها لاحقاً.الدكتور ، قائد الدراسة، أشار إلى أن التنمر الإلكتروني وقلة النوم من أبرز العوامل المساهمة في تدهور الصحة النفسية للمراهقين. وتدعمه أبحاث أخرى سابقة نشرت في مجلة JAMA Network Open، حيث أظهرت أن التنمّر الإلكتروني يضاعف خطر محاولة الانتحار لدى الأطفال أكثر من مرتين ونصف.رغم الانتقادات الأكاديمية التي اعتبرت التأثيرات "ضعيفة إحصائياً"، تتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً في ، لتجريم التنمر الإلكتروني بشكل صريح بعد حوادث انتحار مأساوية.الخبراء يوصون بدور فاعل للأهل، يقوم على الحوار والتوعية لا المنع، معتبرين أن التقنية ليست خطرًا في ذاتها، بل في طريقة استخدامها.