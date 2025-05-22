ما هي فوائد اللوز الأخضر؟

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قد يكون اللوز الأخضر، أحد الفواكه الأساسية التي تعني بداية الربيع، خاصة في .يمكن أن يؤكل اللوز الأخضر كاملاً عندما يكون طازجاً، لكن عندما يكبر اللوز الأخضر قليلاً تصبح القشرة الخضراء قاسية ومرّة، ويجب إزالتها وأكل اللوز الداخلي بمفرده.للوز الأخضر نكهة معقدة وخفيفة تشبه الأزهار والعشب، ونكهة حلوة وحامضة بعض الشيء، ويشتهر بأكله مع الملح خاصة.لكن هذه الفاكهة اللذيذة لها فوائد كثيرة، فهي ليست غنية بمضادات الأكسدة فحسب، بل ثبت أيضاً أن اللوز الأخضر يمنع تساقط الشعر، ويُعزز نمو شعر جديد، وله فوائد كثيرة للجسم والقلب.يُقدم اللوز الأخضر نفسَ الفوائد الغذائية، مثل اللوز الجافّ، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين E والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والريبوفلافين وL-carnitine. يوفر اللوز الأخضر أيضاً البروتين والألياف، وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في .يُعزز صحة الجلداللوز الأخضر غني بفيتامين E (عبر موقع almonds.com)، والذي لا يدعم فقط جهاز المناعة، ولكنه يُعزز صحة الجلد أيضاً، وفقاً لموقع Healthline.يساعد فيتامين E أيضاً في حماية خلاياك من الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث ودخان السجائر وما إلى ذلك، لذا عن طريق تناول اللوز بانتظام يمكن أن تمنع علامات وأعراض الشيخوخة، مثل التجاعيد والبقع السوداء. توصي والدواء بتناول 42 غراماً من اللوز يومياً.مليء بالعناصر الغذائيةاللوز الأخضر مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل L-carnitine و riboflavin، وهما عنصران رئيسيان موجودان في اللوز الأخضر، يوفران التغذية المناسبة للدماغ والأعصاب. وبالتالي فإن استهلاكهما يمكن أن يعزز بشكل فعال وظائف الدماغ والمستوى الفكري.يساعد على إنقاص الوزنيحتوي اللوز الأخضر على دهون صحية، والتي تساعدنا على التخلص من الدهون الإضافية والبقاء خالين من الدهون. تنتمي السعرات الحرارية الموجودة في اللوز الأخضر إلى نوع نادر يساعد بالفعل في إنقاص الوزن.جيد لصحة القلبيحتوي اللوز الأخضر على مركبات الفلافونويد، التي تعمل على تحسين قوة مضادات الأكسدة في الجسم. تعمل مركبات الفلافونويد في شراكة مع فيتامين هـ، وبالتالي تحمي جدران الأوعية الدموية من التمزق أو التلف المحتمل.يقوي الأسنان واللثةيحتوي اللوز الأخضر على نسبة عالية من الفوسفور، وهو أمر مفيد لأسناننا وعظامنا. يساعد الفوسفور في صحة الفم عن طريق تقوية الأسنان واللثة.يحافظ على توازن درجة الحموضة في الجسميعمل اللوز الأخضر كعلاج طبيعي ممتاز للحفاظ على مستويات في الجسم. كونه بروتيناً قلوياً، يمكن أن يساعد اللوز الأخضر في الحفاظ على الجسم قلوياً عندما يتحول إلى حامضي، بسبب إفراز العصارة المعدية، وكذلك المعوية.مليء بالأليافاللوز الأخضر مفيد للمعدة لاحتوائه على الكثير من الألياف، ما يجعل عملية الهضم أكثر سلاسة، ويعالج الإمساك المزمن. (صدى نيوز)