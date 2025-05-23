تؤثر سلبًا على الصحة والجسم... 7 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام تجنّبها!

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رابعاً،

ويعتقد كثير من الناس أن الاستحمام يوميًا يزيل الروائح الكريهة والبكتيريا، إلا أن الإفراط في النظافة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" المتخصص في الأخبار الطبية.إن لم تكن متسخا أو متعرقا، فقد لا تحتاج إلى الاستحمام أكثر من بضع مرات في الأسبوع.يزيل الاستحمام بشكل مفرط الزيوت والبكتيريا الصحية من بشرتك، لذا فإن كثرة الاستحمام قد تتسبب في جفاف الجلد والحكة ويسمح للبكتيريا السيئة بالدخول من خلال الجلد المتشقق في حال عدم الحفاظ على ترطيبه بشكل مستمر.يمكن للصابون المضاد للبكتيريا أن يقتل الكثير من البكتيريا، بما في ذلك النوع الجيد. وهذا يمكن أن يسمح للبكتيريا السيئة للمضادات الحيوية بالدخول.كما يمكن للصابون القاسي أن يجفف البشرة، لذا ينصح بالصابون الخفيف المضاف إليه الزيوت أو المنظفات اللطيفة أو جل الاستحمام المضاف إليه المرطبات.وإذا كنت تعاني من الإكزيما أو بشرة حساسة، فإن الصابون المعطر يمكن أن يهيج بشرتك. استخدم الصابون الخالي من العطور كبديل.المناشف المبللة هي أرض خصبة للبكتيريا والخمائر والعفن والفيروسات. ولتجنب ذلك، قم بتغيير المنشفة أو اغسلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتأكد من جفافها بين الاستخدامات.واغسل المناشف كثيرا عندما تكون مريضا وإذا كان منزلك رطبا، مثلما في فصل الصيف.على الرغم من أنه من الملائم تخزين الليف في الحمام، إلا أنه من الآمن تعليقها في مكان جاف حيث تجف بشكل أسرع.يجب استبدال الليفة الطبيعية كل 3 إلى 4 أسابيع على الأقل واللوف البلاستيكية كل شهرين.يمنح الاستحمام بالماء الساخن شعورا جيدا، خاصة في فصل الشتاء، لكن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة ويمكن أن يترك الجسد ويسبب الحكة.ينصح بالتعرض للماء الدافئ أو البارد لمدة 5 إلى 10 دقائق خلال الاستحمام لا سيما تعاني من حالة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية.ما لم تكن لديك فروة رأس دهنية، لن تحتاج إلى غسل شعرك يوميا. حتى تمارس الرياضة أو تتعرق كل يوم، فمن الأفضل الحفاظ على جدول منتظم لغسل الشعر.وإذا كان شعرك مجعدًا، خشنًا، أو معالجًا كيميائيًا، فمن الأفضل تقليل عدد مرات الغسل للحفاظ على رطوبته الطبيعية ومنع جفافه.ومع التقدم في العمر، يقل إفراز فروة الرأس للزيوت، لذلك لن تحتاج إلى غسل شعرك بنفس التكرار كما في سنّ الشباب.يعمل المستحضر أو أو أي مرطب على حبس الرطوبة في البشرة والمحافظة على نضارتها.وأفضل وقت لاستخدامه هو بعد الاستحمام مباشرة.