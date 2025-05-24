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صحة

الصيف وضغطه على المعدة… هكذا تحافظ على هضمك سليماً

Lebanon 24
24-05-2025 | 15:00
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مع بدء الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة، يُحذر الأطباء من تأثر الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن، وعسر الهضم، والغثيان، والإمساك، وتقلصات المعدة، وغيرها من مشاكل الهضم.

لتجنب تداعيات موجة الحر على صحتك العامة، يُنصح بإضافة أطعمة مُعينة إلى نظامك الغذائي، هذه الأطعمة التي يوصي بها الأطباء تُساعدك في الحفاظ على صحة جهازك الهضمي، وتُتيح لك الشعور بالراحة والاسترخاء خلال أشهر الصيف الحارة.
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ووفقا لموقع " healthsite"، نتعرف على أطعمة للعناية بصحة الجهاز الهضمي خلال الحر

ماء جوز الهند
مع أن ماء جوز الهند ليس طعامًا في الواقع، بل مشروب، إلا أن شربه خلال أشهر الصيف الحارة يُعيد للجسم الأملاح المفقودة ويُرطبه، يُعتبر ماء جوز الهند مصدرًا طبيعيًا لهذه الأملاح، التي تُستنفد خلال موجة الحر، كما يُعزز صحة الجهاز الهضمي. 

الزنجبيل
يُعتبر الزنجبيل من التوابل الرائعة، فهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تُعزز صحة الجهاز الهضمي، كما تُساعد هذه الخصائص على تخفيف أعراض عسر الهضم والغثيان، وهي أعراض شائعة في فصل الصيف، يُمكنك إضافة الزنجبيل إلى الحساء أو الشاي أو أي مشروب آخر.

الموز
تُستهلك هذه الفاكهة سهلة الهضم والغنية بالبوتاسيوم على مدار العام، يُعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا قد يُستنفد خلال موجة الحر. كما يحتوي الموز على الألياف، التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز الهضم. 

الخيار

يشتهر الخيار بخصائصه المرطبة والمهدئة، فهو غني بالماء، مما يجعله غذاءً مرطبًا ممتازًا، كما يحتوي على الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك في الصيف.

النعناع

تتميز هذه الخضار الورقية الخضراء بخصائص هضمية وتبريدية جيدة، يقول الأطباء إن النعناع يتمتع بفوائد هضمية طبيعية، ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ، يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى السلطات والعصائر والمشروبات. (اليوم السابع)
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